В Верховную Раду внесен законопроект "О Конституционном суде Украины"

Конституционный суд Украины будет действовать в составе коллегий, сенатов и Большой палаты. У всех будут свои функции.
Проект имплементирует изменения в Конституцию в части правосудия, вступившие в силу 30 сентября 2016 года, о порядке организации и деятельности КСУ, статусе судей Конституционного суда, устанавливает нормы, касающиеся оснований и порядка обращения в суд, процедуры рассмотрения дел и исполнения решений суда.
Законопроект предлагает ввести институт конституционной жалобы, которую сможет подать физическое или юридическое лицо при условии, если были использованы все национальные средства юридической защиты.
Конституционный суд будет действовать в составе коллегий, сенатов или Большой палаты. В рамках коллегий будет решаться вопрос об открытии конституционного производства. Сенаты будут рассматривать вопрос по индивидуальной конституционной жалобе. Большая палата в полном составе судей КСУ будет решать вопрос о конституционности законов Украины, актов Верховной Рады, президента, КМУ; официального толкования Конституции.
Законопроект вводит конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи КСУ, которым предусмотрено, что президент, Верховная Рада, съезд судей будут формировать конкурсные комиссии.
Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия).Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.
Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA