В Верховную Раду внесен законопроект "О Конституционном суде Украины"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Конституционный суд Украины будет действовать в составе коллегий, сенатов и Большой палаты. У всех будут свои функции.

Конституционный суд будет работать по-новому Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О Конституционном суде Украины". Рагее проект № 5336-1 был одобрен Советом по вопросам судебной реформы при президенте Украины.

Проект имплементирует изменения в Конституцию в части правосудия, вступившие в силу 30 сентября 2016 года, о порядке организации и деятельности КСУ, статусе судей Конституционного суда, устанавливает нормы, касающиеся оснований и порядка обращения в суд, процедуры рассмотрения дел и исполнения решений суда.

Законопроект предлагает ввести институт конституционной жалобы, которую сможет подать физическое или юридическое лицо при условии, если были использованы все национальные средства юридической защиты.

Конституционный суд будет действовать в составе коллегий, сенатов или Большой палаты. В рамках коллегий будет решаться вопрос об открытии конституционного производства. Сенаты будут рассматривать вопрос по индивидуальной конституционной жалобе. Большая палата в полном составе судей КСУ будет решать вопрос о конституционности законов Украины, актов Верховной Рады, президента, КМУ; официального толкования Конституции.

Законопроект вводит конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи КСУ, которым предусмотрено, что президент, Верховная Рада, съезд судей будут формировать конкурсные комиссии.

Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия).Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".