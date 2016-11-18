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В Верховную Раду внесен законопроект "О Конституционном суде Украины"

18 ноября в 16:58

Конституционный суд Украины будет действовать в составе коллегий, сенатов и Большой палаты. У всех будут свои функции.

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Конституционный суд будет работать по-новому
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О Конституционном суде Украины". Рагее проект №5336-1 был одобрен Советом по вопросам судебной реформы при президенте Украины.

Проект имплементирует изменения в Конституцию в части правосудия, вступившие в силу 30 сентября 2016 года, о порядке организации и деятельности КСУ, статусе судей Конституционного суда, устанавливает нормы, касающиеся оснований и порядка обращения в суд, процедуры рассмотрения дел и исполнения решений суда.

Законопроект предлагает ввести институт конституционной жалобы, которую сможет подать физическое или юридическое лицо при условии, если были использованы все национальные средства юридической защиты.

Конституционный суд будет действовать в составе коллегий, сенатов или Большой палаты. В рамках коллегий будет решаться вопрос об открытии конституционного производства. Сенаты будут рассматривать вопрос по индивидуальной конституционной жалобе. Большая палата в полном составе судей КСУ будет решать вопрос о конституционности законов Украины, актов Верховной Рады, президента, КМУ; официального толкования Конституции.

Законопроект вводит конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи КСУ, которым предусмотрено, что президент, Верховная Рада, съезд судей будут формировать конкурсные комиссии.

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Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия).Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги суд Конституция
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