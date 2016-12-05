В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отставке Авакова

Авторы документа считают, что Аваков самоустранился с поста главы МВД.

Ряд депрутатов хочет снять Авакова с должности главы МВД Пресс-служба Кабмина Украины

Народный депутат от БПП Сергей Каплин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о самоустранении Арсена Авакова c поста главы МВД.

"22 февраля 2014 ВР проголосовала за отставку Януковича, который бежал за границу и самоустранился от выполнения своих конституционных обязанностей. Так же поступил министр внутренних дел Аваков, покинув страну после информации о массовых резонансных убийствах, которые стали следствием системного провала реформы полиции и коррумпированности МВД в целом ", - заявил Каплин на своей странице в Facebook.

В пояснительной записке к документу сообщается, что Аваков несет прямую ответственность за провал реформ в структуре МВД.

По словам Каплина, в случае блокирования рассмотрения законопроекта со стороны Народного фронта необходимо переходить к перезагрузке всего парламента.