В Вашингтоне рассказали, о чем Нуланд вела переговоры в Москве

Главная тема – достижения прогресса по Украине.
"Главное, на чем был сосредоточен этот визит, это достижения прогресса по Украине, какие следующие шаги необходимо предпринять с целью полной имплементации Минских договоренностей", – сказал Тонер во время брифинга в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что, несмотря на приостановку контактов между США и Россией в других сферах, "двустороннее взаимодействие по Украине продолжается". При этом, по словам представителя Госдепа, "Минские договоренности остаются единственным путем для восстановления мира и стабильности на востоке Украины".
"Очевидно, много работы еще предстоит проделать. В этом контексте мы продолжаем верить, что Минский процесс является путем достижения этого", – резюмировал Марк Тонер.
Как ранее сообщалось, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Москву для переговоров по Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Не исключались также ее встречи с руководством российского МИД.
Однако в Кремле не ожидали существенного прорыва в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины от приезда в Москву Виктории Нуланд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Укринформ