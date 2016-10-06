В Вашингтоне рассказали, о чем Нуланд вела переговоры в Москве

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Марк Тонер признал, что до полной имплементации Минских договоренностей еще далеко obozrevatel.com

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в ходе переговоров в Москве обсудила дальнейшие шаги по имплементации Минских соглашений. Об этом сообщил заместитель спикера Госдепа Марк Тонер, передает "Укринформ"

"Главное, на чем был сосредоточен этот визит, это достижения прогресса по Украине, какие следующие шаги необходимо предпринять с целью полной имплементации Минских договоренностей", – сказал Тонер во время брифинга в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что, несмотря на приостановку контактов между США и Россией в других сферах, "двустороннее взаимодействие по Украине продолжается". При этом, по словам представителя Госдепа, "Минские договоренности остаются единственным путем для восстановления мира и стабильности на востоке Украины".

"Очевидно, много работы еще предстоит проделать. В этом контексте мы продолжаем верить, что Минский процесс является путем достижения этого", – резюмировал Марк Тонер.

Как ранее сообщалось, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Москву для переговоров по Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Не исключались также ее встречи с руководством российского МИД.

Однако в Кремле не ожидали существенного прорыва в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины от приезда в Москву Виктории Нуланд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.