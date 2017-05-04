В Украине сегодня начнется заочный суд над Януковичем

Судить экс-президента будут в Оболонском суде Киева.

Януковича будут судить уже сегодня ТАСС

Суд будет заочным, стало известно из видеообращения Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который пообещал, что процесс не будет превращен в политическую расправу.

"Это не будет процессом мести, потому что мы нуждаемся в справедливости, и пусть торжествует закон", - сказал Луценко.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.