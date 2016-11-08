В Transparency International призвали начать проверку е-деклараций чиновников

В антикоррупционной организации выступили за предоставление НАБУ права на "прослушку" и скорейшее создание антикоррупционного суда.

В Transparency International прокомментировали первые итоги е-декларирования в Украине

Международная антикоррупционная организация Transparency International приветствует завершение в Украине первого этапаи призывает начать проверку деклараций и источников происхождения активов чиновников и политиков.

Как сообщается на сайте представительстваTransparency International в Украине, в организации приветствуют решительность президента Украины Петра Порошенко в данном вопросе.

"Президент Порошенко выполнил свое обещание относительно введения реестра активов и задекларировал свое собственное имущество. Это огромное достижение и уверенный шаг в направлении исполнения необходимых антикоррупционных реформ. Антикоррупционные органы Украины сейчас требуют ресурсов для расследования дел и привлечения к ответственности высокопоставленных чиновников за незаконное обогащение", – отметил глава правления Transparency International Хоче Угас.

В организации призвали НАПК тесно сотрудничать по вопросу проверки деклараций чиновников с общественностью и СМИ.

Transparency International также выступает за предоставление НАБУ возможности автономного прослушивания телефонных переговоров по решению суда и скорейшее создание независимого антикоррупционного суда.

Transparency International – это международная организация, ведущая борьбу с коррупцией, которая работает в более чем ста странах мира, имея более 90 национальных представительств.

Ранее сообщалось, что НАПК пока не начало проверку деклараций, поскольку система электронного декларирования требует доработки.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, пишет в ZN.UA экс-замглавы СБУ Виктор Трепак в своей ствтье "Е-сокрытие и е-облава". Эти риски обусловлены не самим декларированием как мощным антикоррупционным средством, а нынешней ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению.