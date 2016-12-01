В США создадут комитет по противодействию российскому влиянию

Законопроект может быть рассмотрен и одобрен сенатом еще в этом году.

В США намерены препятствовать российскому влиянию на американцев

Палата представителей конгресса США приняла документ о финансировании американской разведки на следующий год. Документ предусматривает мероприятия по противодействию влиянию России в Соединенных штатах.

В частности, в законопроекте указывается, что в этих целях конгрессу необходимо создать специальный межведомственный комитет, который будет заниматься предотвращением попыток России "оказывать скрытое влияние на людей и правительства", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

"Влиянием России" в законопроекте называются распространение ложной информации, использование агентуры влияния, коррупция, нарушение прав человека, терроризм, политические убийства. Все эти действия, по мнению авторов документа, осуществляются "секретными службами, политической элитой Российской Федерации или их приспешниками".

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен и принят сенатом до конца текущего года.

Как сообщалось, ранее директор ЦРУ Джон Бреннан подтвердил, что российская власть пыталась повлиять на исход выборов в США путем взлома компьютерных сетей и публикации полученных данных.

Напомним, что в начале октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

В Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.