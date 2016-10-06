В США следят за судьбой законопроекта, ограничивающего полномочия НАБУ

Предоставление генпрокурору права единолично определять подследственность уголовных дел ставит под угрозу борьбу с коррупцией в Украине, считает посол США.

Посол США в Киеве Мари Йованович не одобрила законопроекта, расширяющего полномочия главы ГПУ pravda.com.ua

Американская сторона внимательно следит за ситуацией с законопроектом о предоставлении генпрокурору Украины решающего права в определении подследственности уголовных производств, способного ограничить полномочия НАБУ, заявила посол США в Украине Мари Йованович шестого октября.

"Мы также внимательно следим за новым законопроектом, который был зарегистрирован на этой неделе, чтобы ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро", - цитирует "Интерфакс-Украина" ее заявление на Киевском международном экономическом форуме.

Дипломат подчеркнула важность того, чтобы Украина успешно боролась с коррупцией в высших эшелонах власти.

"Мы хотим убедится, что НАБУ имеет все необходимые инструменты, чтобы это случилось", - заключила Йованович.

Напомним, глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что его ведомство инициировало подготовку законопроекта, закрепляющего за генпрокурором Украины право решать, какие дела будет расследовать НАБУ, а какие – прочие правоохранительные органы.

Ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Генпрокуратура готовится к проталкиванию в Верховную Раду законопроекта №5097, который устранит ограничение для генпрокурора единолично определять подследственность по уголовным делам НАБУ-ГПУ.

"Сейчас спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, решает генпрокурор и его заместитель (антикоррупционный - ред.). Законопроект №5097 заберет возможность у Назара Холодницкого (глава САП - ред.) определять подследственность по таким делам и позволит это делать генпрокурору единолично", – указал он.

Шабунин при этом уточнил, что ограничение коснется не только САП-НАБУ, но и МВД с СБУ.