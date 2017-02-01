В Совбезе ООН выразили обеспокоенность ситуацией в Авдеевке

Совбез ООН принял предложенное украинской стороной заявление для прессы.

В ООН снова обеспокоены тем, что происходит в Донбассе 112 Украина

Совет безопасности ООН рассмотрел ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины , в частности, в Авдеевке Донецкой областит и принял предложенное украинской стороной заявление для прессы.

"Проект заявления для прессы был поддержан всеми членами Совета безопасности", - сообщил "Укринформ" спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Текст заявления следующий:

"Члены Совета безопасности выразили серьезную обеспокоенность по поводу опасного ухудшения ситуации в восточной части Украины и ее тяжелых последствий для местного гражданского населения.

Члены Совета безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашением вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям людей, в том числе среди гражданского населения.

Члены Совета безопасности выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила "Пакет мер по имплементации Минских соглашений".

Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возобновлению режима прекращения огня".

Укринформ

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено водо-,тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод.

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать официальный визит в Германию. Глава государства поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также инициировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".