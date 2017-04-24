В состав Комиссии по координации евроатлантической интеграции вошли Тука и Деева

Президент также ввел в состав Комиссии Наталью Бойко, Андрея Градиля и Бориса Столярчук.

Порошенко обновил состав комиссии по координации евроинтеграции

Президент Украиныобновил состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, введя в ее состав ряд новых членов, среди которых – заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука и замглавы МВД по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева.

Соответствующий президентский указ № 116 от 24 апреля 2017 года, обнародован на сайте президента Украины.

Согласно документу, в состав комиссии также вошли замминистра Минэнерго Наталья Бойко, замминистра финансов Украины Андрей Градиль, а также и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Борис Столярчук.

Указ также предписывает утвердить в составе Комиссии Вадима Пристайко – первого заместителя Министра иностранных дел Украины, заместителя председателя Комиссии.

В то же время, из состава комиссии выведены М.Акопян, И. Диденко, Т. Килочицкая и С. Марченко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко создал Комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины как вспомогательный орган при главе государства. Соответствующий указ №296/2016 "Вопросы координации евроатлантической интеграции" был подписан 8 июля прошлого года.

Возглавила комиссию вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.