В случае досрочных выборов партия Тимошенко получила бы почти 20% голосов

Проведенный в первой половине ноября опрос показал падение поддержки "Оппоблока" и "Самопомочи" и рост рейтингов "Батькивщины" и "Свободы".

Социологи сообщают о появлении на политическом небосклоне новой звезды - партии Рабиновича-Мураева Василий Артюшенко, ZN.UA

По результатам анонимного опроса КМИС (методом "тайного ящика"), если бысостоялись в середине ноября, в Верховную Раду прошли бы восемь партий, в том числе партия "За життя".

Из всех опрошенных респондентов 8,4% проголосовали бы за партию "Батькивщина", 5,8% – за партию "Блок Петра Порошенко", 4,4% – за партию "Оппозиционный блок", 3,9% – за "Радикальную партию", 3,5% – за партию "За життя", 2,7% – за партию "Гражданская позиция", 2,6% – за партию"Самопомич", 2,4% – за партию "Свобода".

Если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 44% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом:

Окт.14 Вер.15 Фев.-Бер.16 Вер.16 Лис.16 Среди тех, кто определился 52% 58% 51% 41% 44% "Батькивщина" (Тимошенко) 5,7 18,8 18,6 15,4 19,1 "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 21,7 19,9 11,4 14,5 13,2 "Оппозиционный блок" (Левочкин, Колесников, Бойко) 9,5 11,0 13,2 13,1 10,1 "Радикальная партия" (Ляшко) 7,5 7,4 10,9 9,6 9,0 "За життя" (Рабинович, Мураев) --- --- --- 5,3 8,1 "Гражданская позиция" (Гриценко) 3,1 4,0 5,1 6,0 6,1 "Самопомич" (Садовый) 11,0 12,8 10,9 10,3 6,0 "Свобода" (Тягнибок) 4,7 3,2 6,2 3,9 5,5 "Хвиля" (Саакашвили, Чумак, Сакварелидзе, Касько) --- --- 4,1 1,9 3,0 "УДАР" (Кличко) --- --- --- --- 2,4 Партия премьер-министра Владимира Гройсмана --- --- --- --- 2,3 "Демократический альянс" (Гацко, Лещенко, Найем, Залищук) --- --- 0,1 1,0 1,9 "Партия простых людей Сергея Каплина" --- 2,3 0,7 1,5 1,6 "УКРОП" (Борисенко, Филатов) --- 2,2 2,6 3,5 1,5 "Видродження" (Бондарь) --- 1,5 2,2 1,7 1,4 "Сильная Украина" (Тигипко) 3,1 2.0 1,1 1,4 1,4 "Народный контроль" (Добродомов) --- 0,9 0,4 1,4 1,3 "Народный фронт" (Яценюк) 22,2 1,3 1,9 1,0 0,9 "Государственная инициатива Яроша" --- --- 2,5 1,8 0,9 "Новое государство" (Петр Симоненко) 3,9 2,6 1,9 1,4 0,8 "Аграрная партия Украины" (Скоцик) --- --- 1,0 1,2 0,7 "Правый сектор" (Тарасенко) 1,8 6,4 1,0 2,2 0,7 "Наш край" (Мазурчак, Фельдман, Киссе, Кальцев, Гранатуров) --- --- 1,0 0,8 0,5 "Сила людей" (Бова) 0,1 --- 0,1 0,0 0,5 "Национальный корпус" (Белецкий) --- --- --- --- 0,3 "Народный рух Украины" (Куйбида) --- --- --- 0,1 0,2 "Воля" (Деревянко) --- --- --- 0,1 0,1 Другая 5,8 3,6 3,1 1,2 0,8

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения с 4 до 14 ноября 2016 года среди 2040 респондентов в Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Напомним, что очередные парламентские выборы должны пройти через три года – осенью 2019 года.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" – 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 7,44%, "Батькивщина" – 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.