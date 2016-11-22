В случае досрочных выборов партия Тимошенко получила бы почти 20% голосов

Проведенный в первой половине ноября опрос показал падение поддержки "Оппоблока" и "Самопомочи" и рост рейтингов "Батькивщины" и "Свободы".
Из всех опрошенных респондентов 8,4% проголосовали бы за партию "Батькивщина", 5,8% – за партию "Блок Петра Порошенко", 4,4% – за партию "Оппозиционный блок", 3,9% – за "Радикальную партию", 3,5% – за партию "За життя", 2,7% – за партию "Гражданская позиция", 2,6% – за партию"Самопомич", 2,4% – за партию "Свобода".
Если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 44% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом:
|
Окт.14
|
Вер.15
|
Фев.-Бер.16
|
Вер.16
|
Лис.16
|
Среди тех, кто определился
|
52%
|
58%
|
51%
|
41%
|
44%
|
"Батькивщина" (Тимошенко)
|
5,7
|
18,8
|
18,6
|
15,4
|
19,1
|
"Блок Петра Порошенко "Солидарность"
|
21,7
|
19,9
|
11,4
|
14,5
|
13,2
|
"Оппозиционный блок" (Левочкин, Колесников, Бойко)
|
9,5
|
11,0
|
13,2
|
13,1
|
10,1
|
"Радикальная партия" (Ляшко)
|
7,5
|
7,4
|
10,9
|
9,6
|
9,0
|
"За життя" (Рабинович, Мураев)
|
---
|
---
|
---
|
5,3
|
8,1
|
"Гражданская позиция" (Гриценко)
|
3,1
|
4,0
|
5,1
|
6,0
|
6,1
|
"Самопомич" (Садовый)
|
11,0
|
12,8
|
10,9
|
10,3
|
6,0
|
"Свобода" (Тягнибок)
|
4,7
|
3,2
|
6,2
|
3,9
|
5,5
|
"Хвиля" (Саакашвили, Чумак, Сакварелидзе, Касько)
|
---
|
---
|
4,1
|
1,9
|
3,0
|
"УДАР" (Кличко)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
2,4
|
Партия премьер-министра Владимира Гройсмана
|
---
|
---
|
---
|
---
|
2,3
|
"Демократический альянс" (Гацко, Лещенко, Найем, Залищук)
|
---
|
---
|
0,1
|
1,0
|
1,9
|
"Партия простых людей Сергея Каплина"
|
---
|
2,3
|
0,7
|
1,5
|
1,6
|
"УКРОП" (Борисенко, Филатов)
|
---
|
2,2
|
2,6
|
3,5
|
1,5
|
"Видродження" (Бондарь)
|
---
|
1,5
|
2,2
|
1,7
|
1,4
|
"Сильная Украина" (Тигипко)
|
3,1
|
2.0
|
1,1
|
1,4
|
1,4
|
"Народный контроль" (Добродомов)
|
---
|
0,9
|
0,4
|
1,4
|
1,3
|
"Народный фронт" (Яценюк)
|
22,2
|
1,3
|
1,9
|
1,0
|
0,9
|
"Государственная инициатива Яроша"
|
---
|
---
|
2,5
|
1,8
|
0,9
|
"Новое государство" (Петр Симоненко)
|
3,9
|
2,6
|
1,9
|
1,4
|
0,8
|
"Аграрная партия Украины" (Скоцик)
|
---
|
---
|
1,0
|
1,2
|
0,7
|
"Правый сектор" (Тарасенко)
|
1,8
|
6,4
|
1,0
|
2,2
|
0,7
|
"Наш край" (Мазурчак, Фельдман, Киссе, Кальцев, Гранатуров)
|
---
|
---
|
1,0
|
0,8
|
0,5
|
"Сила людей" (Бова)
|
0,1
|
---
|
0,1
|
0,0
|
0,5
|
"Национальный корпус" (Белецкий)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
0,3
|
"Народный рух Украины" (Куйбида)
|
---
|
---
|
---
|
0,1
|
0,2
|
"Воля" (Деревянко)
|
---
|
---
|
---
|
0,1
|
0,1
|
Другая
|
5,8
|
3,6
|
3,1
|
1,2
|
0,8
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения с 4 до 14 ноября 2016 года среди 2040 респондентов в Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.
Напомним, что очередные парламентские выборы должны пройти через три года – осенью 2019 года.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" – 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 7,44%, "Батькивщина" – 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.ZN.UA