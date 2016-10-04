В сентябре самый высокий рейтинг был у партий "Батькивщина", БПП и "Оппозиционный блок"

Соцопрос КМИС зафиксировал падение рейтинга партии Тимошенко, рост – у Порошенко и стабильность бывших регионалов.

Рейтинг партии Юлии Тимошенко пошел вниз Василий Артюшенко, ZN.UA

Если бысостоялись в конце сентября, в Верховную Раду по партийным спискам прошли представители семи политических сил, в том числе партии "За жизнь", свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

По данным опроса, наибольшую поддержку получили бы партии "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко" и "Оппозиционный блок".

Как отмечают социологи, за последние полгода поддержка ВО "Батькивщина" несколько снизилась, поддержка "Блока Петра Порошенко" в такой же степени возросла.

За это же время поддержка "Оппозиционного блока", "Самопомочи", Радикальной партии Олега Ляшко и партии "Гражданская позиция" практически не изменилась.

Выборы, октябрь 14 Сентябрь 15 Февраль-март 16 Сентябрь 16 "Батькивщина" 5,7 18,8 18,6 15,4 "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 21,7 19,9 11,4 14,5 "Оппозиционный блок" 9,5 11 13,2 13,1 "Самопомич" 11 12,8 10,9 10,3 Радикальная партия Олега Ляшко 7,5 7,4 10,9 9,6 "Гражданская позиция" 3,1 4 5,1 6,0 "За жизнь" --- --- --- 5,3 "Свобода" 4,7 3,2 6,2 3,9 "УКРОП" --- 2,2 2,6 3,5 "Правый сектор" 1,8 6,4 1,0 2,2 "Хвиля" --- --- 4,1 1,9 "Государственная инициатива Яроша" --- --- 2,5 1,8 "Видродження" --- 1,5 2,2 1,7 "Партия простых людей Сергея Каплина" --- 2,3 0,7 1,5 "Сильная Украина" 3,1 2 1,1 1,4 КПУ/"Левая оппозиция"/"Новое государство" 3,9 2,6 1,9 1,4 "Народный контроль" --- 0,9 0,4 1,4 Аграрная партия Украины --- --- 1,0 1,2 "Народный фронт" 22,2 1,3 1,9 1,0 "Демократический альянс" --- --- 0,1 1,0 "Наш край" --- --- 1,0 0,8 Народная партия --- --- --- 0,5 "Народный рух Украины" --- --- --- 0,1 "Воля" --- --- --- 0,1 "Сила Людей" 0,1 --- 0,1 0,0 За другую партию 5,8 3,6 3,1 0,7

КМИС провел собственной всеукраинский опрос общественного мнения с 16 до 26 сентября 2016 года среди 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Напомним, что очередные парламентские выборы должны пройти через три года – осенью 2019 года.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81% граждан, "Самопоміч" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" – 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 7,44%, "Батьківщина" – 5,68%. Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.