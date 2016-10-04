В сентябре самый высокий рейтинг был у партий "Батькивщина", БПП и "Оппозиционный блок"

Соцопрос КМИС зафиксировал падение рейтинга партии Тимошенко, рост – у Порошенко и стабильность бывших регионалов.
По данным опроса, наибольшую поддержку получили бы партии "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко" и "Оппозиционный блок".
Как отмечают социологи, за последние полгода поддержка ВО "Батькивщина" несколько снизилась, поддержка "Блока Петра Порошенко" в такой же степени возросла.
За это же время поддержка "Оппозиционного блока", "Самопомочи", Радикальной партии Олега Ляшко и партии "Гражданская позиция" практически не изменилась.
|
Выборы, октябрь 14
|
Сентябрь 15
|
Февраль-март 16
|
Сентябрь 16
|
"Батькивщина"
|
5,7
|
18,8
|
18,6
|
15,4
|
"Блок Петра Порошенко "Солидарность"
|
21,7
|
19,9
|
11,4
|
14,5
|
"Оппозиционный блок"
|
9,5
|
11
|
13,2
|
13,1
|
"Самопомич"
|
11
|
12,8
|
10,9
|
10,3
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
7,5
|
7,4
|
10,9
|
9,6
|
"Гражданская позиция"
|
3,1
|
4
|
5,1
|
6,0
|
"За жизнь"
|
---
|
---
|
---
|
5,3
|
"Свобода"
|
4,7
|
3,2
|
6,2
|
3,9
|
"УКРОП"
|
---
|
2,2
|
2,6
|
3,5
|
"Правый сектор"
|
1,8
|
6,4
|
1,0
|
2,2
|
"Хвиля"
|
---
|
---
|
4,1
|
1,9
|
"Государственная инициатива Яроша"
|
---
|
---
|
2,5
|
1,8
|
"Видродження"
|
---
|
1,5
|
2,2
|
1,7
|
"Партия простых людей Сергея Каплина"
|
---
|
2,3
|
0,7
|
1,5
|
"Сильная Украина"
|
3,1
|
2
|
1,1
|
1,4
|
КПУ/"Левая оппозиция"/"Новое государство"
|
3,9
|
2,6
|
1,9
|
1,4
|
"Народный контроль"
|
---
|
0,9
|
0,4
|
1,4
|
Аграрная партия Украины
|
---
|
---
|
1,0
|
1,2
|
"Народный фронт"
|
22,2
|
1,3
|
1,9
|
1,0
|
"Демократический альянс"
|
---
|
---
|
0,1
|
1,0
|
"Наш край"
|
---
|
---
|
1,0
|
0,8
|
Народная партия
|
---
|
---
|
---
|
0,5
|
"Народный рух Украины"
|
---
|
---
|
---
|
0,1
|
"Воля"
|
---
|
---
|
---
|
0,1
|
"Сила Людей"
|
0,1
|
---
|
0,1
|
0,0
|
За другую партию
|
5,8
|
3,6
|
3,1
|
0,7
КМИС провел собственной всеукраинский опрос общественного мнения с 16 до 26 сентября 2016 года среди 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.
Напомним, что очередные парламентские выборы должны пройти через три года – осенью 2019 года.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81% граждан, "Самопоміч" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" – 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 7,44%, "Батьківщина" – 5,68%. Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.ZN.UA