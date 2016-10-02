В Сенате США может быть сорвано принятие Акта о помощи Украине против агрессии РФ — Найем

Акт в поддержку Украины уже прошел рассмотрение палаты представителей Конгресса, однако для принятия его Сенатом могут возникнуть трудности.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

В ближайшее время на рассмотрение Сената США может быть внесен "The STAND for Ukraine Act" – документ, направленный на оказание помощи в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако могут возникнуть трудности для его рассмотрения, заявил народный депутат от БПП Мустафа Найем.

Найем напомнил, что этот акт уже прошел рассмотрение палаты представителей Конгресса, где его приняли единогласно. Критично важным является принятие акта Сенатом до января 2017 года, так как документ устанавливает рамки для будущей администрации президента, независимо от того, кто выиграет выборы.

"Хорошая (новость) состоит в том, что Сенат в целом готов рассмотреть предложенный документ, он имеет большие шансы быть принятым. Плохая новость в том, что (1) Сенат физически может не успеть это сделать, и это может привести к тому, что он будет отложен до следующих выборов; (2) при самом плохом сценарии из документа может быть исключена или значительно упрощена процедура снятия санкций с РФ", - написал Найем в блоге на "Украинской правде".



"The STAND for Ukraine Act" предусматривает ужесточение санкций в отношении Российской Федерации, а также вводит ограничение на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты, до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Украины", - отметил он.



Также документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.



В случае принятия документа, санкционная программа США против РФ "значительно усилится, будет привязана к политике союзников США в Европе и, что самое важное, – сами санкции в отношении российских компаний и граждан фактически станут перманентными".



По словам Найема, основным нюансом Акта является новая процедура снятия санкций с России.



Так, будущий президент США не сможет самостоятельно снимать или ослаблять санкции. Для этого ему понадобится одобрение Конгресса, на рассмотрение в который нужно будет представить отчет о том, почему именно санкции должны быть сняты и что РФ сделала для этого. Самостоятельно американский президент сможет только накладывать дополнительные санкции.

Также в Акте отдельно указано, что любое ослабление санкций в отношении РФ возможно только в случае выполнения Минских соглашений.

При этом, как сообщил Найем, некоторые американские сенаторы считают, что такая формулировка не соответствует Конституции, поскольку позволяет Конгрессу вмешиваться в работу исполнительной власти.

Напомним, в июле 2016 года комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию и рекомендовал палате принять законопроект H. R. 5094 под названием "О поддержке стабильности и демократии в Украине", который предусматривает ужесточение санкций в отношении России.

Санкции против России вводились США, Евросоюзом и некоторыми другими странами (Австралией, Японией, Канадой, Норвегией и т.д.) в несколько этапов, начиная с 2014 года. После аннексии Крыма США и ЕС ввели персональные санкции против политиков и других граждан России и Украины, которые ответственны за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции более высокого уровня - экономические, были введены летом 2014 года (ряд экономических санкций США ввели еще весной), после агрессии России на востоке Украины, в Донбассе.