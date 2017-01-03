В СБУ допустили запрет Марин Ле Пен въезда в Украину из-за высказываний о Крыме

Лидер французского "Национального фронта" назвала "законной" аннексию Крыма Россией.

В СБУ прокомментировали скандальное заявление Ле Пен о "законной" аннексии Крыма sobitiy.ru

Служба безопасности Украины может запретить въезд в Украину лидеру французской право-популистской партии "Национальный фронт"в связи с ее заявлениями о "законности" российской аннексии Крыма.

"Что касается заявлений любых политиков любых стран, если речь идет о непризнании оккупации наших территорий или о том, что оккупация является законной, то такие действия оцениваются как Службой безопасности Украины, так и Министерством иностранных дел. В случае, если мы видим нанесение определенного вреда нашим интересам, то есть много инструментов, которые могут применяться: и запрет въезда на территорию нашей страны, и вызов посла для дачи пояснений, если речь идет об официальном лице, представляющем государство", – сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук в комментарии изданию ЛІГА.net во вторник, 3 января.

Ткачук отметил, что близкие связи Ле Пен с Кремлем являются общеизвестным фактом, добавив, что СБУ проверит достоверность высказываний француского политика.

Перед тем как принимать решения, СБУ проведет необходимые консультации с МИД, так как это вопрос имеет непосредственное отношение к внешней политике государства.

Кроме того, следует дождаться официального комментария Министерства иностранных дел в связи с заявлением Ле Пен, добавил Ткачук.

Напомним, 3 января Марин Ле Пен в эфире французского телеканала BFMTV заявила, что российская аннексия Крыма "не является незаконной".

"Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России", – заявил лидер "Национального фронта", которая планирует принимать участие в предстоящих выборах президента Франции.

Как сообщалось ранее, наиболее высокие предвыборные рейтинги во Франции имеют кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и член партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Оба кандидата высказывались в пользу сближения Франции с Россией.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".