В НАБУ не исключили возможность допроса Порошенко по делу Онищенко

Сытник рассказал о перспективах экстрадиции Онищенко из Великобритании.
Отвечая на вопрос о возможности допроса главы государства, Сытник сказал: "Этого нельзя исключать".
Глава НАБУ подеркнул, что махинации подконтрольных народному депутату Александру Онищенко фирм с газом осуществлялись при содействии менеджмента "Укргаздобычи".
Говоря о судебной перспективе дела Онищенко, Сытник заявил: "Здесь все будет зависит от того, когда его задержат, когда его экстрадируют". Говоря о процедуре экстрадиции из Великобритании, директор НАБУ назвал ее "непростой".
Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.
В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.
Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.
Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".5 канал