В НАБУ не исключили возможность допроса Порошенко по делу Онищенко

Сытник рассказал о перспективах экстрадиции Онищенко из Великобритании.

Сытник рассказал о роли менеджмента "Укргаздобычи" в "схемах Онищенко" НАБУ

Президента Украины Петра Порошенко могут допросить в рамках расследования уголовного дела против народного депутата Александра Онищенк о, сообщил директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник в эфире "5 канала" вечером во вторник, 10 января.

Отвечая на вопрос о возможности допроса главы государства, Сытник сказал: "Этого нельзя исключать".

Глава НАБУ подеркнул, что махинации подконтрольных народному депутату Александру Онищенко фирм с газом осуществлялись при содействии менеджмента "Укргаздобычи".

Говоря о судебной перспективе дела Онищенко, Сытник заявил: "Здесь все будет зависит от того, когда его задержат, когда его экстрадируют". Говоря о процедуре экстрадиции из Великобритании, директор НАБУ назвал ее "непростой".

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".