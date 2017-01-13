В российском МИД отреагировали на списки Савченко

По данным внешнеполитического ведомства РФ, в украинских тюрьмах не более двух десятков россиян.

В России прокомментировали списки Савченко crisisua.net

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что в опубликованных народным депутатом Надеждой Савченко списках граждан РФ , заключенных за военные преступления в отношении Украины, значатся люди, которые уже освобождены, а также уголовники, которые не связаны с войной в Донбассе.

"В списках, которые мы видели, есть немало россиян, которые уже давно были освобождены. Так же там были фамилии людей, чьи дела имеют сугубо уголовную подоплеку и никак не связаны с ситуацией в Донбассе", - сообщила на брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте министерства.

Впрочем, полностью отрицать наличие граждан РФ, заключенных именно за преступления в отношении Украины, Захарова отрицать не стала.

"Однако цифры, которыми мы располагаем, однозначно на порядок меньше декларируемых. Таких заключенных не более двух десятков. Эта цифра все время меняется, данные мы будем уточнять", - заявила спикер российского МИД.

Напомним, 10 января Савченко, вопреки просьбам СБУ, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. По словам народного депутата, Украиной разыскиваются 494 без вести пропавших. Позже также были опубликованы отредакторованные списки пленных российских военных. Как сообщалось, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. В СБУ утверждают, что Савченко не координировала свои действия с ними. Однако, как стало известно ZN.UA, Надежда Савченко встречалась с советником главы СБУ Юрием Тандитом накануне и после своей встречи с главарями "ДНР/ЛНР". В переговорах с боевиками также принимал участие близкий к Виктору Медведчуку руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан.



