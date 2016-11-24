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В Регламентном комитете рассказали о сроках принятия решения по Новинскому

24 ноября в 11:27

Сегодня истекает 20-дневный срок, в течение которого Регламентный комитет должен был принять решение по Новинскому. Но в деле появились новые обстоятельства.

Вадим Новинский
Вопрос о снятии неприкосновенности с Новинского отложили на неопределенный срок
Василий Артюшенко, ZN.UA
Регламентный комитет Верховной Рады примет решение о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского в течение недели после получения дополнительных материалов от Генпрокуратуры, сообщил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник телеканалу "112 Украина".

По его словам, сегодня - не последний день, когда регламентный комитет должен принять решение по Новинскому.

"Если бы мы не просили ГПУ о дополнительных объяснениях, действительно, сегодня бы был последний день этого срока. Поскольку течение 20-дневного срока приостановлено, соответственно, сегодня не крайний срок. Он будет истекать, когда мы получим ответ. Неделя времени у нас еще есть после получения материалов от ГПУ", - сказал Павел Пинзеник.

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16 ноября Регламентный комитет парламента отложил принятие по вопросу о снятии депутатской неприкосновенности Вадима Новинского. Депутаты аргументировали свою позицию тем, что представители Генпрокуратуры, в том числе, ее глава Юрий Луценко, не смогли ответить на все вопросы, касающиеся уголовного производства.

Генпрокурор Луценко, в свою очередь, заявил о нежелании членов Регламентного комитета брать на себя ответственность.

17 ноября спикер парламента Андрей Парубий призвал генерального прокурора Украины Юрия Луценко как можно скорее направить в Раду дополнительные материалы к представлению на снятие неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского ("Оппозиционный блок"). Парубий напомнил, что 24 ноября истекает срок, отведенный Регламентному комитету на принятие решения.

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Тэги комитет регламент Новинский
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