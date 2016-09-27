В Раду не поступало представление на лишение неприкосновенности "оппоблоковца" Скорика

В аппарате парламента такой документ не зарегистрирован.

Скорику в Раде пока что ничего не угрожает

В аппарате Верховной Рады не зарегистрирован проект постановления про снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности члена парламентской фракции "Оппозиционного блока", бывшего главы Одесской облгосадминистрации

"В аппарате такого представления пока нет", – сообщил пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрей Ковалев во вторник, 27 сентября, передает "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности с Николая Скорика (фракция "Оппозиционный блок").

Снятие неприкосновенности связано с расследованием ГПУ событий от 19 февраля 2014 года под Одесской облгосадминистрацией во времена Евромайдана. Бывшего главу Одесской ОГА Скорика, а также его экс-заместителя Александра Орлова подозревают в причастности к их организации.