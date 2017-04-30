В "Радикальной партии" празднуют прекращение украинского гражданства Артеменко

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Президент подписал соответствующий указ о прекращении гражданства скандального автора "плана аренды Крыма".

Украинское гражданство Артеменко прекращено Andrey Artemenko / Facebook

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о

"Да, мы этого добились! Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении украинского гражданства народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным принятием им в 2005 году гражданства Канады. Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно - украинское - гражданство", - говорится в сообщении политика в Facebook.

Олег Ляшко также напомнил, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства страны, однако не запрещает прекращать его.

"Согласно Конституции Украины, порядок прекращения украинского гражданства устанавливается законом. Закон Украины "О гражданстве" одним из оснований для утраты украинского гражданства предусматривает, в частности, добровольное обретение гражданства другого государства. Поэтому Артеменко, который сам признался о получении им канадского гражданства и подтвердил это на допросе в прокуратуре, согласно действующему нашему закону, утратил украинское гражданство. По моей информации, сегодня в 6:30 утра Артеменко вылетел в Вену, Австрия", - пояснил политик.

Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

20 февраля фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

На следующий день Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что в отношении Артеменко возбуждено уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Он также не исключил того, что в Верховную Раду Украины будет внесено представление о снятии с Артеменко депутатской неприкосновенности.