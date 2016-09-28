В Раде зарегистрирован законопроект, угрожающий е-декларированию – Соболев

Среди авторов проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования положений о предотвращении коррупции являются – Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Игорь Луценко.

Найем, Лещенко и Залищук хотят подкорректировать е-декларирование Василий Артюшенко, ZN.UA

Группа народных депутатов зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, предусматривающий внесение изменений в систему

Авторами законопроекта являются Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Оксана Юринец, Владислав Голуб, Оксана Продан (фракция "Блока Петра Порошенко"), Елена Сотник, Ярослав Маркевич ("Объединение "Самопомич"), Игорь Луценко ("Батькивщина") и Дмитрий Добродомов (внефракционный).

Народный депутат от "Объединения "Самопомич" Егор Соболев утверждает, что данный законопроект угрожает системе электронного декларирования.

"В парламенте зарегистрирован законопроект, который позволяет в последний момент сделать огромную дыру в электронном декларировании", – написал политик на своей странице в Facebook во вторник, 27 сентября.

В частности, обеспокоенность у депутата вызвало предложение необязательности декларирования заемных средств, а также об определении круга близких лиц декларанта.

"Добавляется требование проживать с ними 183 дня в год. Это откровенное мошенничество, которое ставит невыполнимое требование перед детективами НАБУ, которые должны доказывать факты незаконного обогащения семей клептократов, где очень часто все "переписывают" на жен. При такой формулировке и прокурор АТО Кулик, и председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики Вовк, у чьих любимых за последние два года появилось много имущества, смогут легко сказать: "А я в прошлом году прожил со своей девушкой 182 дня. Был в командировках или жил у родителей. И теперь попробуйте доказать обратное", – возмутился Соболев. Он также призвал соавторов законопроекта отозвать его.

Позднее Соболев сообщил, что Маркевич отозвал свою подпись под законопроектом, но на сайте Верховной Рады информация об это не отображена.

Мустафа Найем, в свою очередь, утверждает, что целью проекта не является сужение приницпов декларирования, а норма о "близких лицах", наоборот, направлена на расширение этой категории.

Ранее в Верховной Раде и Администрации президента предложили законопроект об "амнистии" капиталов в декларациях. Проектом предполагается, что декларант должен будет уплатить "сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в разовой декларации", которое будет считаться согласованным. Размер налога составит 5%.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".