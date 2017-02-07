В Раде призвали бойкотировать прием посла Германии из-за его заявлений о выборах в Донбассе

Депутаты также призвали МИД отреагировать на слова посла.

Верховная Рада призвала бойкотировать прием немецкого посла. Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава комитета по иностранным делам в Верховной Радепризвала депутатов игнорировать прием посла Германии из-за его слов о выборах в Донбассе и несоблюдении Украиной Минских соглашений. Гопко также обратилась к Министерству иностранных дел, чтобы они вызвали посла на беседу в связи с его заявлениями, сообщает Униан

Депутатка пригласила посла посетить Авдеевку, где российские войска ведут обстрелы мирного населения. Главу комитета поддержали еще 20 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что посол Германии в Украине Эрнст Райхель рассказал, что, по его мнению,. При этом посол ссылается на опыт ГДР, где последние выборы состоялись с присутствием советских войск, но привели к смене власти.

Посол также заявлял о том, что Украина также не соблюдает Минские соглашения.