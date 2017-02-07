В Раде призвали бойкотировать прием посла Германии из-за его заявлений о выборах в Донбассе

Депутаты также призвали МИД отреагировать на слова посла.
Верховная Рада призвала бойкотировать прием немецкого посла.
Василий Артюшенко, ZN.UA
Глава комитета по иностранным делам в Верховной Раде Ганна Гопко
призвала депутатов игнорировать прием посла Германии из-за его слов о выборах в Донбассе и несоблюдении Украиной Минских соглашений. Гопко также обратилась к Министерству иностранных дел, чтобы они вызвали посла на беседу в связи с его заявлениями, сообщает Униан
.
Депутатка пригласила посла посетить Авдеевку, где российские войска ведут обстрелы мирного населения. Главу комитета поддержали еще 20 народных депутатов.
Ранее сообщалось, что посол Германии в Украине Эрнст Райхель рассказал, что, по его мнению, выборы в Донбассе могут пройти и без вывода российских войск
. При этом посол ссылается на опыт ГДР, где последние выборы состоялись с присутствием советских войск, но привели к смене власти.
Посол также заявлял о том, что Украина также не соблюдает Минские соглашения.
По материалам:
УНИАН