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В Раде призвали бойкотировать прием посла Германии из-за его заявлений о выборах в Донбассе

7 февраля в 15:38

Депутаты также призвали МИД отреагировать на слова посла.

Украина флаги Рада
Верховная Рада призвала бойкотировать прием немецкого посла.
Василий Артюшенко, ZN.UA
Глава комитета по иностранным делам в Верховной Раде Ганна Гопко призвала депутатов игнорировать прием посла Германии из-за его слов о выборах в Донбассе и несоблюдении Украиной Минских соглашений. Гопко также обратилась к Министерству иностранных дел, чтобы они вызвали посла на беседу в связи с его заявлениями, сообщает Униан.

Депутатка пригласила посла посетить Авдеевку, где российские войска ведут обстрелы мирного населения. Главу комитета поддержали еще 20 народных депутатов.

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Ранее сообщалось, что посол Германии в Украине Эрнст Райхель рассказал, что, по его мнению, выборы в Донбассе могут пройти и без вывода российских войск. При этом посол ссылается на опыт ГДР, где последние выборы состоялись с присутствием советских войск, но привели к смене власти.

Посол также заявлял о том, что Украина также не соблюдает Минские соглашения.

По материалам: УНИАН
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Тэги выборы Донбасс Украина Германия
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