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В Раде появится новая форма работы – дебаты

20 апреля в 17:43

Представители всех фракций парламента определили ряд шагов по информированию Верховной Рады.

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Депутаты будут дебатировать по актуальным вопросам политической повестки дня
Василий Артюшенко, ZN.UA
Представители парламентский фракций на встрече в рамках "Диалога Жана Моне" договорились ввести дебаты, как новую форму в работе парламента, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Дебаты могут быть двух форм: по актуальным вопросам политической повестки дня государства, а так же дебаты с правительством для усиления сотрудничества между правительством и Верховной Радой и усиления контрольной функции Верховной Рады", - сказал Парубий на брифинге в Киеве.

Спикер отметил, что по результатам встречи в формате "Диалога Жана Моне", которая состоялась во вторник и в среду при участии представителей всех фракций парламента определили также ряд других шагов по реформированию украинского парламента.

В частности, депутаты договорились о необходимости принять закон, согласно которому в следующем созыве парламента количество комитетов должно соотноситься с количеством министерств. Он напомнил, что такой законопроект уже зарегистрирован и включен в повестку дня работы парламента - № 6256.

"Следующее предложение заключается в том, что бы со следующего созыва ввести метод справедливого распределения комитетов между политическими фракциями украинского парламента, т.н. метод Д'Ондта, который применяется как в Европейском парламенте, так и в большинстве парламентов Европы", - сказал спикер.

При этом он отметил, что такой подход позволит реализовать права оппозиции в парламенте.

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Ранее сообщалось, что Европейский парламент продлил до 2019 года сотрудничество с Верховной Радой в рамках меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги парламент Рада дебаты
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