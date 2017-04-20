В Раде появится новая форма работы – дебаты

Представители всех фракций парламента определили ряд шагов по информированию Верховной Рады.

Депутаты будут дебатировать по актуальным вопросам политической повестки дня Василий Артюшенко, ZN.UA

Представители парламентский фракций на встрече в рамках "Диалога Жана Моне" договорились ввести дебаты, как новую форму в работе парламента, сообщил председатель Верховной Рады

"Дебаты могут быть двух форм: по актуальным вопросам политической повестки дня государства, а так же дебаты с правительством для усиления сотрудничества между правительством и Верховной Радой и усиления контрольной функции Верховной Рады", - сказал Парубий на брифинге в Киеве.

Спикер отметил, что по результатам встречи в формате "Диалога Жана Моне", которая состоялась во вторник и в среду при участии представителей всех фракций парламента определили также ряд других шагов по реформированию украинского парламента.

В частности, депутаты договорились о необходимости принять закон, согласно которому в следующем созыве парламента количество комитетов должно соотноситься с количеством министерств. Он напомнил, что такой законопроект уже зарегистрирован и включен в повестку дня работы парламента - № 6256.

"Следующее предложение заключается в том, что бы со следующего созыва ввести метод справедливого распределения комитетов между политическими фракциями украинского парламента, т.н. метод Д'Ондта, который применяется как в Европейском парламенте, так и в большинстве парламентов Европы", - сказал спикер.

При этом он отметил, что такой подход позволит реализовать права оппозиции в парламенте.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент продлил до 2019 года сотрудничество с Верховной Радой в рамках меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.