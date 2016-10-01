В Раде под видом нового закона о спецконфискации пытаются "протащить" иной вид конфискации

В западном праве эта процедура названа "гражданская конфискация", и в таком виде несет определенные коррупционные риски.

Закон несет в себе коррупционные риски Сайт президента Украины

В Раде под видом так называемого нового закона о спецконфискации пытаются принять иной вид конфискации - в западном праве эта процедура названа "гражданская конфискация" и используется наряду с конфискацией и спецконфискацией в зависимости от обстоятельств.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева."Но в таких нюансах разбираются далеко не все, а манипулировать общественным мнением, спекулируя тем, что парламент в очередной раз пытается провалить "закон о спецконфискации, необходимый для безвизового режима с ЕС", удобно. Под этим соусом протащить и проголосовать можно все что угодно", - отмечает автор.

Самаева отмечает, что гражданская конфискация в том виде, в котором ее предлагают принять, несет определенные коррупционные риски, хоть и призвана с коррупцией бороться."Основное отличие гражданской конфискации от конфискации и спецконфискации в том, что она происходит в гражданском процессе и касается имущества, не имеющего непосредственной связи с преступлением. Согласно законопроекту №5142 имущество любого лица, обвиняемого в совершении коррупционного преступления, а также лица, которое может являться его номинальным собственником, может быть безвозвратно конфисковано до обвинительного приговора суда. То есть подпавшим под эту процедуру лицам придется доказывать правомерность владения и правомерность происхождения собственного имущества, даже если это произошло на весьма субъективных основаниях", - говорится в статье.Как пишет Самаева, юристов такие формулировки смущают не только потому, что противоречат общеизвестной презумпции невиновности."Что же понимают законодатели под понятием "необоснованные активы"? На этот вопрос ответить довольно сложно, ведь вышеупомянутый законопроект, кроме процедуры взыскания имущества и средств, находящихся в собственности граждан, не содержит, к сожалению, ни одной четкой нормы, которая бы помогла нам понять, какие же из наших активов являются "необоснованными". Тем не менее, согласно законопроекту, под угрозой стать "необоснованными" находятся: средства в наличной и безналичной формах в национальной и иностранной валютах, ценные бумаги, платежные документы, банковские металлы и драгоценные камни стоимостью свыше одной тысячи МЗП", — объясняет управляющий партнер АО "Клочков и партнеры" Владимир Клочков.По мнению Евгения Журавского, еще одним из рисков законопроекта является содержащаяся в нем оговорка, освобождающая прокуратуру от уплаты судебного сбора за рассмотрение таких исков. То есть после гипотетического принятия данного закона высока вероятность того, что в суды будут пачками заходить такие "прокурорские иски", и добросовестным собственникам придется попотеть, доказывая законную природу своего имущества.Другие опрошенные изданием юристы соглашаются, что нынешний уровень коррупции в стране позволяет предполагать как новые возможности для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, так и новую волну рейдерских захватов. При этом совершенно не гарантируя, что полученные действительно коррупционным путем средства вернутся в госказну.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект №4057 о национализации средств коррупционеров до решения суда (также известный как закон о спецконфискации) поддержали 228 народных депутатов. Во втором чтении закон принят не был.

Подробнее об украинском варианте спецконфискации читайте в статье Юлии Самаевой "Было наше, стало…" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".