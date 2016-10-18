В Раде недостаточно голосов в поддержку закона о спецконфискации – Петренко

Глава Минюста заверил, что законопроект отвечает европейским стандартам.

Петренко заверил, что спецконфискация поможет вернуть в бюджет 1,5 миллиарда долларов kmu.gov.ua

В Верховной Раде недостаточно голосов для включения в повестку дня проекта, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"На сегодняшний день в парламенте нет голосов даже, чтобы включить данный законопроект в повестку дня. Этот закон касается топ-чиновников, в отношении которых есть обвинение и на имущество которых наложен арест", – заявил глава Минюста в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 17 октября.

Петренко напомнил, что проект закона вносился в сессионный зал уже в пяти разных редакциях, и в большинстве случаев депутаты проваливали голосование.

"Я могу сказать официально, как министр юстиции и как человек, готовивший данный законопроект, он отвечает европейским стандартам и возвращает в бюджет полтора миллиарда долларов, мы сможем возвращать деньги из-за границы", – заверил министр.

Ранее сообщалось, что парламентская фракция "Народного фронта" отказалась голосовать за проект государственного бюджета на 2017 год до принятия закона о спецконфискации.

Как известно, 17 марта Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект №4057 о национализации средств коррупционеров до решения суда (также известный как закон о спецконфискации) тогда поддержали 228 народных депутатов. Во втором чтении закон принят не был. Согласно законопроекту, направление в доход государства средств до приговора суда осуществляется, если подозреваемый находится в розыске более шести месяцев.

В начале сентября Кабинет министров утвердил свой законопроект о спецконфискации активов, полученных преступным путем, в досудебном порядке и направил его на рассмотрение в Верховную Раду.