В Раде хотят закрыть информацию о дорогих "подарках" в е-декларациях чиновников - Шабунин

Изменениями авторы проекта хотят "убить" реформу прозрачного декларирования доходов.

Василий Артюшенко, ZN.UA

В Верховной Раде разработан законопроект, благодаря которому его авторы хотят полностью убрать из открытого доступа "чувствительную" информацию о материальном положении чиновников в их е-декларациях.

Воплощение главной идеи этого документа станет "полным откатом" назад всей антикоррупционной реформы, подчеркивает глава Центра противодействия коррупции, эксперт антикоррупционной группы Реанимационное пакета реформ Виталий Шабунин.

"Рада готовит очередной лохотрон для всех нас - изменения в закон о предотвращении коррупции, которыми закроют публичный доступ ко всему "мясу" из электронных деклараций чиновников: о наличных, драгоценностях, подарках, финансовых обязательствах, корпоративных правах и расходах", - написал Шабунин.

Проекта закона еще нет в повестке дня, однако, по информации Шабунина, документ уже "гуляет" по министерствам и международным экспертам, которые должны оценить, "в какой степени прихоти власти перечеркивают взятые им обязательства перед европейцами и американцами".

"Нет вменяемых аргументов, которыми можно обосновать необходимость таких изменений", - считает эксперт. Шабунин опасается, что цель таких изменений - "скрыть шокирующую для беднеющих граждан информацию о реальных состояниях судей, прокуроров, депутатов и их семей от общественности и журналистов".

Изменениями, в частности, авторы проекта предлагают убрать из действующей редакции закона "не просто отдельные слова или формулировки, они рубят целые параграфы, где в деталях расписано, что и при каких обстоятельствах подлежит обнародованию".

Из открытого доступа (Реестра е-деклараций) хотят убрать всю информацию о:

1. Все ценное движимое имущество стоимостью более 137 000 грн или около $ 5 тыс.: драгоценности, часы, антиквариат, меха, дизайнерские сумки, лошадей и собак и т.д., кроме транспортных средств;

2. Все полученные подарки стоимостью от 6890 грн - анализ деклараций судей показал, что люди в мантиях на такие "дешевки" не размениваются;

3. Наличные средства и активы в виде банковских металлов стоимостью от 68 900 грн;

4. Кредиты, займы и расходы, большие 68900 грн.

Это не первая инициатива представителей власти "выхолостить" идею прозрачного е-декларирования. Так, ранее в Раде и АП предложили законопроект об "амнистии" капиталов в декларациях. Проектом предполагается, что декларант должен будет уплатить "сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в разовой декларации", которое будет считаться согласованным. Размер налога составит 5%.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".