В Раде говорят про усиление санкций ЕС против России в случае невыполнения решения суда ООН

Гопко утверждает, что невыполнение решения Международного суда ООН ударит по имиджу России.

В Раде считают, что несоблюдение решения суда ООН может стоить России больших санкций и репутационных потерь Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко считает, что несоблюдение Россией решения Международного суда ООН может стать поводом для усиления европейских санкций. Кроме того, Гопко убеждена, что такие действия России станут ударом по ее международному имиджу.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины относительно финансирования терроризма Донбассе и нарушения прав человека в анексованому Крыму. В частности, суд решил, что согласно Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, оснований для этого нет.

В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.

Подробнее о значимости решения Международного суда ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Украина vs Россия: раунд первый — разведка боем" в еженедельнке "Зеркало недели. Украина".