В Раде говорят про усиление санкций ЕС против России в случае невыполнения решения суда ООН

Гопко утверждает, что невыполнение решения Международного суда ООН ударит по имиджу России.
Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.
19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины относительно финансирования терроризма Донбассе и нарушения прав человека в анексованому Крыму. В частности, суд решил, что согласно Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, оснований для этого нет.
В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.
Подробнее о значимости решения Международного суда ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Украина vs Россия: раунд первый — разведка боем" в еженедельнке "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина