В Приднестровье выступили против вывода российских войск из региона

Руководство "ПМР" нервно отреагировало на переговоры о выводе из региона российской военной базы.

В Приднестровье боятся ухода российских войск

Российские войска, размещенные в Приднестровье, выполняют уникальную миротворческую миссию и служат "гарантией мира и стабильности" в регионе, заявил "президент" непризнанной "Приднепровской молдавской республики" Евгений Шевчук.

Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление "президент" сделал, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения из Приднестровья.

"Российская группа войск, которая играет ключевую роль в миротворческой операции на Днестре, представляет собой уникальный пример миротворчества, что признают многие специалисты в мире. Эта операция является гарантией мира и стабильности в Приднестровье", - заявил Шевчук.

По его словам, пока не выработано окончательное политическое решение по урегулированию конфликта, говорить о выводе из региона российских войск нет смысла, поскольку это "обострит ситуацию и может привести к возобновлению кровопролития". Он также заявил, что замена российских войск на миссию гражданских наблюдателей не поможет урегулировать конфликт.

Ранее министр обороны Молдовы Анатол Шалару заявил о готовности украинской стороны предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения из Приднестровья.

"Вместе с украинским коллегой мы обсудили вопрос создания специального коридора для российских военных, которые находятся в приднестровском регионе, а также для боеприпасов, которые находятся на хранении в селе Кобасна", – рассказал Шалару журналистам после встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Одессе.

Напомним, российский миротворческий контингент находится в Зоне безопасности на Днестре с 1992 года. С тех пор Кишинев неоднократно заявлял о необходимости замены российских военныхмиссией гражданских наблюдателей.

На территории Приднестровского региона расквартированы части 14-й российской армии, а в селе Кобасна Рыбницкого района находятся склады с боеприпасами, где еще с советских времен хранятся более 20 тысяч тонн снарядов и авиабомб.