В Приднестровье выступили против вывода российских войск из региона

Руководство "ПМР" нервно отреагировало на переговоры о выводе из региона российской военной базы.
Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление "президент" сделал, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения из Приднестровья.
"Российская группа войск, которая играет ключевую роль в миротворческой операции на Днестре, представляет собой уникальный пример миротворчества, что признают многие специалисты в мире. Эта операция является гарантией мира и стабильности в Приднестровье", - заявил Шевчук.
По его словам, пока не выработано окончательное политическое решение по урегулированию конфликта, говорить о выводе из региона российских войск нет смысла, поскольку это "обострит ситуацию и может привести к возобновлению кровопролития". Он также заявил, что замена российских войск на миссию гражданских наблюдателей не поможет урегулировать конфликт.
Ранее министр обороны Молдовы Анатол Шалару заявил о готовности украинской стороны предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения из Приднестровья.
"Вместе с украинским коллегой мы обсудили вопрос создания специального коридора для российских военных, которые находятся в приднестровском регионе, а также для боеприпасов, которые находятся на хранении в селе Кобасна", – рассказал Шалару журналистам после встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Одессе.
Напомним, российский миротворческий контингент находится в Зоне безопасности на Днестре с 1992 года. С тех пор Кишинев неоднократно заявлял о необходимости замены российских военныхмиссией гражданских наблюдателей.
На территории Приднестровского региона расквартированы части 14-й российской армии, а в селе Кобасна Рыбницкого района находятся склады с боеприпасами, где еще с советских времен хранятся более 20 тысяч тонн снарядов и авиабомб.ТАСС