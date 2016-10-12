В ПАСЕ поставили под вопрос легитимность Госдумы из-за "выборов" в Крыму

В Страсбурге прислушались к рекомендациям украинской делегации.

В Страсбурге признали "ничтожными" результаты "выборов" 18 сентября в Крыму ТАСС Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала предложение украинской делегации о незаконности выборов Госдуму РФ на территории аннексированного Крыма, а также поставила под вопрос полномочия нижней палаты российского парламента.

Соотвествующие поправки внесены в текст резолюции о последствиях российской агрессии в Украине, утвержденной на заседании ПАСЕ в среду, 12 октября, передает "Европейская правда".

"Ассамблея "считает результаты выборов ничтожными…Включение части украинской территории в общегосударственный федеральный округ... является грубым нарушением международного права и серьезно ставит под сомнение легитимность российского парламента", – сказано в резолюции.

Поправку поддержал 71 член ПАСЕ, 24 депутата проголосовали против.

Напомним, 12 октября ПАСЕ приняла две резолюции по Украине с поправками украинской делегации.

Две большие группы в ПАСЕ выступили против возвращения России в ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.

Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.