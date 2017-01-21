В ПАСЕ поднимут вопрос освобождения украинских пленников – Геращенко

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Киев потребует освобождения Сущенко, Семена и Сенцова.

В ПАСЕ обсудят пленных украинцев assembly.coe.int

Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) будет поднят вопрос освобождения захваченных Россией украинцев, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"О журналистах Романе Сущенко и Николае Семене, о режиссере Олеге Сенцова - пленных Кремля наша украинская делегация будет говорить в ПАСЕ 24 января во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападках на журналистов… И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях - наших военных и гражданских, и пленных Кремля, в т.ч. крымских татар", - написала она на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что украинские политзаключенные в России получили письма поддержки от президента Украины Петра Порошенко.

По ее словам, президент на всех международных встречах поднимает вопрос об освобождении украинских пленных.

"И на встрече в Давосе также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетное - и во время диалога президента с новоизбранным Генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами", - отметила Геращенко.

По ее словам в прошлом году благодаря дипломатическим усилиям удалось освободить трех пленников Кремля и около 20 заложников из оккупированных территорий.

Как сооббщалось, РФ не будет принимать участия в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году.