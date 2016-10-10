В ПАСЕ не пойдут на ультиматум РФ и не станут менять регламент в угоду россиянам – Арьев

Протесты украинской делегации накануне Бюро ПАСЕ сработали, сообщил Арьев.

Протесты украинской делегации накануне Бюро ПАСЕ сработали rbc.ua

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказалось от идеи менять регламент Ассамблеи в угоду России, об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Протесты украинской делегации накануне Бюро ПАСЕ сработали. Сейчас Бюро отказалось от идеи продвижения нелегитимной и быстрой процедуры изменения регламента Ассамблеи в угоду РФ", – сообщил он.

Однако, как подчеркнул Арьев, это решение еще не является окончательным – российское предложение вынесут на дебаты в политические группы ПАСЕ в пятницу. "Но при таких обстоятельствах запланированный пророссийскими лоббистами блиц-криг становится почти невозможным. Поэтому они начинают говорить о политическом моратории на возражения полномочий делегациям (читай РФ), который носит чисто декларативный характер и против которого надо бороться в диалоге во время сессии", – добавил он.

Арьев также выразил мнение, что последние события в Алеппо, где российские самолеты бомбят мирных людей, а также выводы по МН17 "определенным образом изменили настроения в ПАСЕ не в пользу россиян".

Ранее Арьев сообщал, что парламентская ассамблея совета Европы намерена принять ультиматум РФ об изменениях правил работы этой организации.

Ранее народный депутат сообщал, что уже на этой неделе ряд влиятельных лиц в ПАСЕ готовы инициировать изменение ее правил таким образом, чтобы сделать возможным возвращение в состав ассамблеи делегации РФ. По словам Арьева, в сентябре несколько лидеров ассамблеи посетили Москву, и получили от россиян ультиматум о своем возвращении. Как подчеркнул депутат, впервые правила ПАСЕ предлагают изменить в интересах одной страны-члена, а не в интересах всей организации.

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Ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае, если эта организация признает полномочия российской делегации, не обращая внимание на нелегитимность выборов в Госдуму на территории оккупированного Россией Крыма.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

В январе нынешнего года сообщалось, что РФ не сможет сформировать свою делегацию в ПАСЕ, пока не проведет парламентские выборы.