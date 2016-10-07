В парламентских фракциях продолжают дискутировать о введении визового режима с Россией

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Парубий на прошлой пленарной неделе не ставил вопрос о введении визового режима с Россией, поскольку не был уверен, что в зале хватит голосов.

Парубий подождет, пока в Раде не найдется 226 голосов за визовый режим с Россией Верховная Рада

В Верховной Раде пока нет консолидированной позиции по вопросу о введении визового режима с Россией, заявил спикер парламента.

В интервью телеканалу "Рада" Парубий напомним, что в понедельник он предложил депутатам рассмотреть вопрос о визовом режиме с Россией, "чтобы они смогли принять свое решение и чтобы я видел готовность парламента к принятию такого решения".

При этом он добавил, что вносить вопрос в зал, когда нет позиции фракций, небезопасно. "Выйти на рассмотрение этого вопроса и получить негативное решение зала было бы опасно".

"Дискуссии во фракциях продолжаются. Вчера была надежда, что мы сможем выйти на решение, но дискуссии продолжаются, и я буду убеждать все фракции парламента, чтобы мы могли выйти на позитивное решение. В этом случае лучше семь раз отмерять", - сказал он.

Как сообщалось, вопрос о введении визового режима в очередной раз был поднят 3 октября после ареста в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в шпионаже и содержат в тюрьме "Лефортово".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.

Представитель крупнейшей фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о введении визового режима с РФ.