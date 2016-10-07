В парламентских фракциях продолжают дискутировать о введении визового режима с Россией

Парубий на прошлой пленарной неделе не ставил вопрос о введении визового режима с Россией, поскольку не был уверен, что в зале хватит голосов.
В интервью телеканалу "Рада" Парубий напомним, что в понедельник он предложил депутатам рассмотреть вопрос о визовом режиме с Россией, "чтобы они смогли принять свое решение и чтобы я видел готовность парламента к принятию такого решения".
При этом он добавил, что вносить вопрос в зал, когда нет позиции фракций, небезопасно. "Выйти на рассмотрение этого вопроса и получить негативное решение зала было бы опасно".
"Дискуссии во фракциях продолжаются. Вчера была надежда, что мы сможем выйти на решение, но дискуссии продолжаются, и я буду убеждать все фракции парламента, чтобы мы могли выйти на позитивное решение. В этом случае лучше семь раз отмерять", - сказал он.
Как сообщалось, вопрос о введении визового режима в очередной раз был поднят 3 октября после ареста в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в шпионаже и содержат в тюрьме "Лефортово".
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.
Представитель крупнейшей фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о введении визового режима с РФ.ZN.UA