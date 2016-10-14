В оккупированный Крым прилетела делегация итальянских депутатов

Крым, вопреки санкциям, интересует деловое сообщество Италии как "потенциальная территория для работы".

В Крым приехали "политические туристы" из Италии votpusk.ru

В состав делегации вошли 18 человек, которые представляют пять регионов Италии: Венето, Лигурию, Ломбардию, Тоскану, Эмилию-Романью.

"Участники делегации — это друзья Крыма, хотя большинство из них посещают полуостров впервые. В состав делегации входят итальянские политики регионального и национального уровня, которые выступают за отмену санкций и признание результатов крымского референдума", — сказал Назаров. По его словам, "Крым, вопреки санкциям, интересует деловое сообщество Италии как потенциальная территория для работы".

Как сообщалось, ранее местные советы ряда вышеупомянутых регионов приняли резолюции с требованием к правительству Италии снять санкции в отношении Крыма.

Позднее официальный Рим подтвердил, что от санкций отказываться не будет.

Напомним, 29 июля в Крым прибыла делегация французских депутатов во главе с членом Национального собрания Франции, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что ни один визит или заявление депутатов не может отражать официальную позицию Франции. "Ставить под сомнение границы противоречит международному праву. Именно поэтому международное сообщество, Европейский союз и Франция не признают незаконной аннексии Крыма", – говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, 1 июля ЕС утвердил согласованное 21 июня Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении России на полгода. Таким образом, санкции против РФ продлены до 31 января 2017 года.

Министерство иностранных дел Италии после резолюции Венето подтвердил позицию своей страны о непризнании референдума в Крыму 2014 года и продление санкций против России до выполнения Минских соглашений.