В оккупированный Крым прибыла делегация турецких политиков – росСМИ

Среди визитеров – официальный представитель президента Турции Эрдогана и другие высокопоставленные представители турецкой власти.

Турецких делегатов встречал находящийся в розыске эк-глава Генической РГА Херсонской области РИА Новости

В Крым вечером в среду, 23 ноября, прибыла делегация из Турции , в которую вошли депутаты, представители политических кругов, неправительственных организаций и бизнес-сообщества.

Визитеров из Турции встречали председатель общественной организации "Къырым бирлиги" и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев (экс-глава Генической райгосадминистрации Херсонской области, в Украине объявлен в розыск) и "представители крымско-татарской общественности", сообщает РИА Новости.

В составе делегации - глава турецкой Ассоциации евразийских правительств, доверенное лицо заместителя руководителя Генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз, представитель президента Турции Ибрагим Ерилли, вице-мэр Анкары Ахмет Тунч и другие. Позже ожидается прилет еще нескольких членов делегации, в том числе депутата Великого национального собрания Турции от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), советника и двоюродного брата президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмета Мутлу и депутата турецкого парламента от ПСР Махмута Малли.

Визит рассчитан на 3 дня, турки планируют встретиться с "властями" и бизнесменами Крыма, а также с "лидерами крымско-татарской общины".

Сообщается также, что "указанные турецкие общественно-политические деятели полностью разделяют курс на развитие стратегического партнерства России и Турции и участие Анкары в процессах евразийской интеграции. В частности, Хасан Дженгиз принимал активное участие в нормализации двусторонних контактов в период кризиса в отношениях России и Турции, задействовал свои связи в турецких силовых структурах для расследования инцидента с российским бомбардировщиком в ноябре 2015 года и выявления причастности третьих лиц к данному событию".

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего украинского коллегу, что позиция Анкары в отношении государственных границ и территориальной целостности Украины остается неизменной. Турция не признает незаконную аннексию Крыма Россией и продолжает оказывать всестороннюю поддержку крымским татарам.

Отношения между Турцией и Россией начали улучшаться с лета этого года. Как отмечает издание The Wall Street Journal писала, что Эрдоган пытается продемонстрировать, что Россия может стать альтернативой ЕС.