В ОБСЕ анонсировали расширение миссии в Донбассе

По словам Курца, ОБСЕ намерена активизировать борьбу с исламистским терроризмом.
"В рамках нашего председательства основное внимание будет сфокусировано на том, чтобы поддерживать текущую работу Специальной мониторинговой миссии в Украине и в дальнейшем ее расширять", – заявил Курц в четверг, 12 января.
Он также заявил, что не видит перспектив военного решения конфликтов там, где работает ОБСЕ.
Кроме того, глава ОБСЕ указал на необходимость активизации борьбы с терроризмом и радикальным исламизмом. По словам Курца, военных действий против "Исламского государства" в Сирии, Ираке и Ливии недостаточно, а в Европе нужно вводить дополнительные полицейские и превентивные меры.
Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.
В понедельник, 2 января, глава МИД Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыли с рабочим визитом в Донецкую область, чтобы обсудить состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.
Во время визита министры согласовали усиление СММ в зоне АТО.Корреспондент.net