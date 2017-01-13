В ОБСЕ анонсировали расширение миссии в Донбассе

По словам Курца, ОБСЕ намерена активизировать борьбу с исламистским терроризмом.

Курц рассказал о приоритетах работы ОБСЕ

Главаи министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о планах расширения миссии в зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

"В рамках нашего председательства основное внимание будет сфокусировано на том, чтобы поддерживать текущую работу Специальной мониторинговой миссии в Украине и в дальнейшем ее расширять", – заявил Курц в четверг, 12 января.

Он также заявил, что не видит перспектив военного решения конфликтов там, где работает ОБСЕ.

Кроме того, глава ОБСЕ указал на необходимость активизации борьбы с терроризмом и радикальным исламизмом. По словам Курца, военных действий против "Исламского государства" в Сирии, Ираке и Ливии недостаточно, а в Европе нужно вводить дополнительные полицейские и превентивные меры.

Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.

В понедельник, 2 января, глава МИД Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыли с рабочим визитом в Донецкую область, чтобы обсудить состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.

Во время визита министры согласовали усиление СММ в зоне АТО.