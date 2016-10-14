В НАТО обеспокоились размещением Россией "Искандеров" у границ альянса

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Переброска в Калиниградскую область РФ комплексов "Искандер" - только часть военных инициатив Кремля у границ НАТО, уверены в альянсе.

Йенс Столтенберг обеспокоен размещением "Искандеров" у границ НАТО nato.int

Члены Североатлантического Альянса обеспокоены размещением вблизи его границ российских ракет, способных нести ядерное оружие, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"За последние недели российская сторона развернула ближе к границам с НАТО ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это часть тенденции к проведению масштабных инициатив в военной сфере и военных учений близ наших границ", - цитирует его слова на пресс-конференции в Риме агентство "Интерфакс".

По словам главы Альянса, союзники серьезно обеспокоены подобными инициативами, однако продолжат вести свою политику сочетания политического диалога и обеспечения сильной обороны.

Напомним, 6 октября ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", подняли по тревоге в рамках военных учений. Спустя два дня Россия отправила в Калининград ракеты с ядерными боеголовками.

Источник Reuters полагает, что размещение ракет может носить и "безвредный характер" (в рамках учений, как это было в 2014 году), а может быть и политическим жестом, чтобы продемонстрировать НАТО свою силу.