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В НАТО обеспокоились размещением Россией "Искандеров" у границ альянса

14 октября в 15:43

Переброска в Калиниградскую область РФ комплексов "Искандер" - только часть военных инициатив Кремля у границ НАТО, уверены в альянсе.

Йенс Столтенберг1
Йенс Столтенберг обеспокоен размещением "Искандеров" у границ НАТО
nato.int
Члены Североатлантического Альянса обеспокоены размещением вблизи его границ российских ракет, способных нести ядерное оружие, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"За последние недели российская сторона развернула ближе к границам с НАТО ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это часть тенденции к проведению масштабных инициатив в военной сфере и военных учений близ наших границ", - цитирует его слова на пресс-конференции в Риме агентство "Интерфакс".

По словам главы Альянса, союзники серьезно обеспокоены подобными инициативами, однако продолжат вести свою политику сочетания политического диалога и обеспечения сильной обороны.

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Напомним, 6 октября ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", подняли по тревоге в рамках военных учений. Спустя два дня Россия отправила в Калининград ракеты с ядерными боеголовками.

Источник Reuters полагает, что размещение ракет может носить и "безвредный характер" (в рамках учений, как это было в 2014 году), а может быть и политическим жестом, чтобы продемонстрировать НАТО свою силу.

По материалам: Интерфакс
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Тэги ракета НАТО Россия
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