В направлении реального прекращения огня в Донбассе сделаны первые шаги – Меркель

Канцлер Германии отметила, что важно продолжать встречи по ситуации на востоке Украины, чтобы не потерять обороты.

"Нормандская четверка" сделала шаг в строну прекращения огня в Донбассе Ирина Фриз / Facebook

Участники "Нормандской четверки" на завершившихся в Берлине переговорах обсуждали также реальное прекращение огня и отведение войск, в Донбассе. В этом направлении сделаны первые шаги, но еще много осталось впереди, отметила участник встречи, канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ЛІГА.net.

"Не стоит ожидать чуда, но мы достигли определенного прогресса", - отметила канцлер.

По словам Меркель, обсуждалась дорожная карта по имплементации Минска, подробно говорили об участках отведения войск и роли миссии ОБСЕ.

Канцлер отметила, встреча на уровне министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" по обсуждению проекта "дорожной карты" будет уже на следующей неделе. Меркель сказала, что важно продолжать встречи, чтобы не потерять обороты. И Германия готова организовывать этот процесс, поскольку минские договоренности - единственная основа решения конфликта.

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта дорожной карты по имплементации минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.