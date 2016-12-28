В НАПК сообщили о неиспользовании двумя партиями выделенных на них денег

"Народный фрон" вернет НАПК почти четыре млн грн, а "Самопомощь" почти два млн грн.

В НАПК рассказали о неиспользовании двумя партиями выделенных на них денег НАПК / Facebook

Две политические партии не использовали государственные средства, выделенные им на финансирование уставной деятельности, сообщила глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак.

"Народный фронт" возвращает на счета НАПК, которое является распорядителем бюджетных средств, 3 923 522, 97 грн. Партия "Самопомощь" не использовала 1 866 114, 69 грн. Соответственно, средства будут возвращены в казначейство", - написала Корчак в Facebook.

Она добавила, что остальные политические партии, которые были профинансированы НАПК согласно Закону Украины "О политических партиях в Украине" – "Блок Петра Порошенко", Радикальная партия Олега Ляшко, ВО "Батькивщина" - потратили все.

Отчеты об использовании государственных средств партии должны предоставить в НАПК уже в феврале следующего года. Вместе с отчетами независимого внешнего и внутреннего аудита.

Ранее НАПК обратило внимание политических партий на представление отчетов об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за четвертый квартал 2016 года.

Ранее сообщалось, что четыре из шести политических партий, представленных в Верховной Раде, получили государственное финансирование уставной деятельности в сумме 141 млн 647 тыс. грн за III и IV квартал 2016 года.

Как сообщает НАПК, государственное финансирование получили "Народный фронт" - 50 млн 272 тыс. грн, партия "Блок Петра Порошенко" - 49 млн 543 тыс. грн, "Самопомич" - 24 млн 923 тыс. грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 16 млн 907 тыс. грн.

В проекте госбюджета-2017 на финансирование партий предусмотрено 442 млн грн.

Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".