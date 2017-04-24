В НАПК сообщили о начале проверок е-деклараций Порошенко и Гройсмана за 2016 год

По словам замглавы Агентства, проверка деклараций за 2015 год также идет полным ходом.

В НАПК будут параллельно проверять декларации руководства страны за 2015 и 2016 годы obozrevatel.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приступило к, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства за 2016 год, сообщил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

Соответствующее решение сотрудники Агентства поддержали во время внеочередного заседания в понедельник, 24 апреля, отмечает "Украинская правда". На заседании присутствовали все четыре члена НАПК.

Заместитель главы Агентства рассказал о том, что проверка деклараций представителей высших эшелонов власти за 2016 год стартует, несмотря на то, что проверка их деклараций за 2015 год в настоящее время не окончена.

"По ряду независящих от нас причинам, проверка деклараций 2015 года еще не завершилась, но уже поданы декларации за 2016 год, и общество требует их проверки. Я думаю, что это даже плюс, потому что мы сможем сравнивать две декларации", – пояснил журналистам Руслан Радецкий.

По словам членов НАПК, проверка деклараций за прошлый год не помешает проверке аналогичных документов за 2015.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко задекларировал 12 миллионов 295 тысяч 570 гривень доходов за 2016 год, таковы данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

При этом Владимир Гройсман задекларировал 870 тысяч долларов, 460 тысяч евро и 2 миллиона 380 тысяч гривень наличными. На банковских счетах премьер-министра имеется около трех миллионов гривень (в эквиваленте).