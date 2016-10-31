В НАПК рассказали об ответственности за "шутки" в электронных декларациях

За указание в декларации неправдивых сведений полагается административная ответственность, а за сокрытие активов в крупных размерах – уголовная.

Депутаты будут платить штрафы за шутки с е-декларациями Василий Артюшенко, ZN.UA

Чиновники и депутаты будут привлекаться к ответственности за указание недостоверной информации в своих, заявил заместитель главы Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Руслан Радецкий.

"Я могу лишь отметить, что таким представителям законодательного органа следует более внимательно и более профессионально подходить к своим заявлениям, потому что действующее законодательство не предусматривает таких шуток, и, в случае подтверждения таких фактов, они будут привлечены к ответственности", – цитирует его слова "Українська правда".

Он также напомнил, что чиновники и депутаты имеют в своем распоряжении неделю на исправление подобных вещей в декларации, и добавил, что штрафы будут применяться лишь по истечении этого периода.

По словам чиновника, штрафы за несвоевременную подачу декларации без уважительных причин будут составлять от 850 до 1700 грн, а за несообщение об открытии валютных счетов или существенное изменение имущественного состояния – от 1700 до 3400 грн.

Штрафы за сокрытие активов, при этом, будут гораздо большими: если сума такого сокрытия не будет превышать 345 тысяч грн, штраф должен будет составлять от 17 до 43 тысяч грн, Сокрытие более крупных сумм повлечет за собой уголовную ответственность в виде штрафа размером от 43 до 51 тысячи гривень, либо тюремное заключение сроком в два года.

Напомним, народный депутат из фракции "Воля Народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук задекларировал один триллион гривен наличными, что по действующему курсу составляет более 38 млрд долларов.

Впоследствии, в комментарии для "BBC Украина" он заявил, что указал в декларации данную сумму осознанно, чтобы привлечь внимание к проблеме коррупции и офшоров в Украине. Он также заявил, что в последний вечер перед завершением декларирования хотел изменить цифры, но не смог этого сделать.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.