Антикоррупционное бюро передало в НАПК материалы дела покупки квартиры народным депутатом.

В НАПК начали проверять покупку квартиры Лещенко НАПК / Facebook

НАПК получило от НАБУ материалы в деле покупки квартиры Сергеем Лещенко, написала в своем Facebook председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Также она отметила, что начата проверка материалов, которые содержат 254 страницы.

Расследования админнарушений должностными лицами является компетенцией НАПК.

Ранее сообщалось, что в НАБУ сообщили об админнарушении при покупке Лещенко квартиры.

Скандал вокруг народного депутата Сергея Лещенко и его девушки Анастасии Топольской возник после публикации 6 сентября блогером Андеем Дзиндзей информации о том, что Лещенко купил квартиру в элитной новостройке на ул. Франко в центре Киева площадью 200 квадратных метров за 350 тыс. долларов, или около 7,5 млн грн. Позже адвокат Алексей Шевчук обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России".

Сам Лещенко утверждает, что купил квартиру на свои сбережения за время работы в "Украинской правде", а также на часть денег, взятых в долг у Елены Притулы "сроком на 10 лет".