В НАПК дали разъяснения о проверке декларации Порошенко

Все проверки по заявлениям могут происходить только после полной проверки субъекта декларирования.

Чтобы проверить декларацию, нужен специальный порядок проверки lifedon.com.ua

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) разъяснили, когда может быть произведена проверка декларации о доходах президента Украины Петра Порошенко по заявлению бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина.

Об этом заявил на брифинге во вторник замглавы НАПК Руслан Радецкий, отвечая на вопрос, поступило ли заявление от Кузьмина и начата ли проверка декларации главы государства, передает "Интерфакс-Украина".

"Давайте будем говорить в рамках того, что мы сегодня обсуждали – порядок полной проверки, что предусмотрено требованием закона", – сказал Радецкий.

"Закон требует, что порядок отрабатывает и разрабатывает НАПК, на основании чего будет осуществляться полная проверка всех субъектов декларирования. Поэтому, как только будет полная проверка – а мы процессуально должны поступать на основании закона и порядка – с того момента начнутся все другие проверки", – отметил он.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", сам Кузьмин, в свою очередь, сообщил в соцсети Facebook, что НАПК проводит проверку Порошенко по его заявлению, сославшись на слова руководителя НАПК Наталию Корчак.

"Как сообщила руководитель Национального агентства противодействия коррупции Корчак, в отношении Порошенко начата антикоррупционная проверка. Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией. Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и к которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК", – написал он и пообещал сообщить о результатах проверки.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, Венгрии, Литве, Китае, Нидерландах, на Кипре, Британских Виргинских островах. Согласно электронной декларации президента его доходы в 2015 году составили более 70 миллионов гривень, в том числе 121 тысячи 54 гривень зарплаты, 12 миллионов 375 тысяч 404 гривень процентов и 59 миллионов 298 тысяч 642 гривень инвестиционных доходов.

Согласно декларации, Петр Порошенко получил около 48,7 миллионов гривень инвестиционной прибыли на курсовой разнице при погашении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2015 году.

Напомним, 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.