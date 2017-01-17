В Нацсовете порекомендовали Freedom House защищать "Дождь" в России

Национальный регулятор в отве на критику со стороны международной правозащитной организации сообщил, что действовал в рамках закона, запрещая российскому телеканалу вещать на территории Украины.

В Нацсовете ответили на критику Freedom House о запрете телеканала в Украине Дождь

сообщили, что изъяли российский телеканал "Дождь" из украинского эфира в соответствии с нормами законодательства, сообщается на сайте ведомства.

"В ответ на заявление вице-президента по международным программам Freedom House Роберта Германа, украинский регулятор в сфере электронных медиа сообщает, что изъял телекнал "Дождь", находящийся под юрисдикцией Российской Федерации, исключительно на законодательной основе", - говорится в сообщении.

В Нацсовете напомнили о том, что третий год подряд в Украине ведется гибридная война, включающая в себя также информационную интервенцию.

"Как известно, вопрос противодействия агрессивной дезинформации, которая распространяется по заказу российских правительственных кругов, неоднократно поднимался на самых влиятельных европейских форумах. В этих условиях Украина одобрила ряд законодательных актов, направленных именно на защиту информационного пространства и национальной безопасности страны в целом", - подчеркнули сотрудники Нацсовета.

Телеканал "Дождь" был внесен в список разрешенных телеканалов, однако службы Национального совета обнаружили несоответствие программного наполнения законодательству Украины.

Так, сотрудниками Нацсовета было зафиксировано распространение телеканалом коммерческой рекламы, что нарушает часть девять статьи 13 Закона Украины "О рекламе". Кроме того, неоднократно фиксировалось распространение в программах телеканала информации, которая не соответствует требованиям части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (призывы к разжиганию войны, агрессивных действий или их пропаганда) и части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации".

"Регуляторный орган дважды обращался к руководству компании в письменном виде, сообщив о необходимости устранения нарушений. Сначала компания сообщила о том, что решает проблему, а 2 августа 2016 года сообщила о том, что решила ее. Однако дальнейшие проверки подтвердили, что нарушения продолжаются", - подчеркнули в Нацсовете.

По словам сотрудников Национального совета, украинское медийное законодательство должно быть максимально приближено к законодательству европейскому.

"В достаточно сложное для страны время регулировка медиа-рынка происходит с учетом нынешних законодательных требований и, соответственно, действующих международных норм. Принимая решение по поводу телеканала "Дождь", Национальный совет руководствовался также статьей 28 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, где, в частности, отмечается, что ни одно из положений Конвенции не мешает сторонам, подписавшим ее, применять более строгие и подробные правила по сравнению с теми, которые предусмотрены в этом документе", - говорится в сообщении ведомства.

В Украине радиочастотный ресурс ограничен и является прерогативой государства, в то время как в интернете и через спутник украинские зрители могут смотреть программы телеканала "Дождь".

"Вместе с тем хотели бы обратить внимание господина Роберта Германа на то, что этот канал изъят из кабельных сетей Российской Федерации. Чрезвычайно важной и положительной, на наш взгляд, стала бы поддержка международными организациями свободного распространения канала в собственной стране и обеспечение права российских зрителей на свободу слова и возможность получения альтернативных точек зрения на общественные события", - подчеркнули в Национальном совете.

Напомним, 12 января, Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь".

Вице-президент международных программ правозащитной организации Freedom House Роберт Герман раскритиковал решение украинской власти о запрете телеканала и сообщил о том, что оно ограничивает украинцев в выборе точки зрения.