В НАБУ и САП раскритиковали инициативу Луценко о предоставлении генпрокурору права определять подследственность

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Сытник и Холодницкий опасаются хаоса в работе правоохранительных органов.

Руководители антикоррупционных органов настаивают на необходимости выполнять нормы УК, а не менять их

Пересмотр отдельных положений Уголовного кодекса и предоставление генеральному прокурору права самостоятельно определять подследственность тех или иных уголовных производств снизит эффективность борьбы с корупцией и ударит по международному имиджу Украины, считают в

Как говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, распространенном вечером в пятницу, 30 сентября, действующее законодательство четко определяет круг преступлений, расследованием которых должно заниматься Антикоррупционное бюро. Если же данные преступления выявлены другими правоохранительными органами, они, согласно ст. 216 УК, должны передать материалы о нем в НАБУ.

Если же предложение генпрокурора Юрия Луценко будет реализовано, то оперативные подразделения ГПУ, Нацполиции, Государственной фискальной службы, СБУ смогут направлять материалы о задокументированных преступлениях, которые находятся в подследственности НАБУ, по своему усмотрению в зависимости от своих отношений с теми или иными следственными подразделениями.

"Это приведет к тому, что правоохранительные органы вместо того, чтобы делать свое дело, будут регистрировать уголовные производства в отношении министро и губернаторов ради пиара", – допустил директор НАБУ Артем Сытник.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий также выразил подобные опасения.

"Попытка изменения правил, действующих десятилетиями в цивилизованных странах, – это попытка создать возможность действовать не в рамках закона, на собственное усмотрение в зависимости от достигнутых "устных" процессуальных договоренностей с отдельными следственными подразделениями, что спровоцирует хаос", – написал прокурор на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Холодницкий подчеркнул, что для эффективной работы правоохранительных органов необходимо не менять законодательство, а выполнять его действующие нормы.

Напомним, 28 сентября генпрокурор Юрий Луценко предложил предоставить главе ГПУ право решать, какие дела будет расследовать НАБУ, а какие – прочие правоохранительные органы.

Ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Генпрокуратура готовится к проталкиванию в Верховную Раду законопроекта №5097, который устранит ограничение для генпрокурора единолично определять подследственность по уголовным делам НАБУ-ГПУ.

"Сейчас спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, решает генпрокурор и его заместитель (антикоррупционный - ред.). Законопроект №5097 заберет возможность у Назара Холодницкого (глава САП - ред.) определять подследственность по таким делам и позволит это делать генпрокурору единолично", – указал он.

Шабунин при этом уточнил, что ограничение коснется не только САП-НАБУ, но и МВД с СБУ.