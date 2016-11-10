В МВФ заметили непоследовательность в е-декларациях некоторых украинских топ-чиновников - Корчак

Специалисты МВФ окажут Украине помощь в проверке иностранных активов украинских чиновников, заявила глава НАПК.

МВФ поможет НАПК проверить декларации украинских чиновников Петр Порошенко/Facebook

Эксперты международного валютного фонда обнаружили определенную непоследовательность внекоторых украинских чиновников высшего уровня и будут внимательно следить за ситуацией в Украине, заявил старший эксперт финансового сектора МВФ Эммануэль Матиас.

Как сообщает глава НАПК Наталья Корчак, соответствующее заявление представитель фонда сделал в ходе встречи с представителями ее ведомства в четверг, 10 ноября.

"Эммануэль Матиас, старший эксперт финансового сектора МВФ, сегодня на встрече в НАПК отметил, что Фонд "внимательно следит за ситуацией в Украине". Соответственно, они увидели определенную непоследовательность в декларациях некоторых украинских топ-чиновников: состояния, о которых писала международная пресса, в данный момент почему-то отсутствуют в электронном реестре", – написала она в Facebook.

По словам Корчак, представитель фонда отметил, что система е-декларирования является значимым достижением для Украины, в успешном запуске которой сомневались очень многие. При этом, МВФ пообещал оказать Украине всестороннюю помощь при проверке имущественных и финансовых активов украинских декларантов за пределами государства.

"С оглядкой на, мягко говоря, незаинтересованность некоторых отечественных чиновников высокого ранга в полноценной работе Нацагентства, в частности – в проведении проверок относительно законности приобретенных активов, допускаю, что сотрудничество с международными антикоррупционными организациями станет чуть ли не главным инструментом в раскрытии нечестных на руку украинских чиновников", – заключила она.

Ранее сообщалось, что НАПК пока не начало проверку деклараций, поскольку система электронного декларирования требует доработки.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, пишет в ZN.UA экс-замглавы СБУ Виктор Трепак в своей ствтье "Е-сокрытие и е-облава". Эти риски обусловлены не самим декларированием как мощным антикоррупционным средством, а нынешней ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению.

При условии искусного использования власти е-декларирование может превратиться в масштабный способ расправы с неугодными. С его помощью могут и далее "придавливаться" парламент, суды, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, вообще уничтожаться любые элементы независимости. Вместо того чтобы устранить коррумпированную верхушку, избирательное использование результатов декларирования может ее сцементировать, а также привести к диктатуре и похоронить демократию.