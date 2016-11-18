В МВФ предупредили Украину, что популизм может подорвать ее слабое восстановление – FT

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Глава миссии фонда указал, что украинское ВВП на душу населения остается одним из самых низких в Восточной Европе.

В МВФ напомнили, что в Украины до сих пор один из самых низких уровней ВВП на душу населения в Восточной и Центральной Европе. sputniknews.com

Уверенность и длительность восстановления от глубокой рецессии, которая сократила ВВПна 17% за два предыдущих года, зависит от воплощения амбициозных реформ, которые должны окончательно превратить страну в полноценную рыночную экономику.

Об этом, как сообщает Financial Times, сказал глава миссии МВФ Рон ван Руден после визита в Киев. Он указал на "хороший прогресс", который был достигнут Украиной, но подчеркнул, что еще многое нужно сделать, в частности утвердить финансово устойчивый бюджет на 2017 год и добиться более конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

"После тяжелого периода украинская экономика демонстрирует желаемые признаки восстановления. Решительные политические действия на протяжении последних двух лет привели к резкому сокращению внешних и внутренних дисбалансов. Инфляция была обуздана, резервы центрального банка существенно выросли, а экономический рост составил 1,5% в 2016 году, и ожидается, что оно составит 2,5% в 2017-ом. Но ВВП на душу населения в Украине до сих пор слишком низкий и составляет лишь 20% от среднего в ЕС. Это второй самый низкий показатель в Центральной и Восточной Европе. Более быстрый, устойчивый и всеобъемлющий рост нужен для того, чтобы улучшились стандарты жизни", - сказал Руден.

Он добавил, что превратить нынешнюю стабилизацию в существенный экономический рост будет нелегкой задачей для Украины. Поэтому украинским чиновникам нужно оставаться на пути реформ и "противостоять давлению популизма, чтобы преодолеть сопротивление корыстных интересов".

Напомним, что миссия МВФ отказал Украине в очередном транше кредита. В МВФ подчеркнули, что экономическая политика властей Украины должна продолжать фокусироваться на следующих моментах: ускорение реформы большого и неэффективного сектора госпредприятий, улучшение бизнес-среды и борьба с коррупцией; обеспечение баланса роста зарплат и производительности труда; сдержанная денежно-кредитная политика для снижения уровня инфляции и восстановления резервов в рамках гибкого режима валютного курса; восстановление финансовой системы и оживление банковского кредитования.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.