В Москве снова задержали беглого украинского депутата Шепелева – СМИ

Шепелева уже задерживали на территории России, однако отпустили после показаний в ФСБ.

Шепелев снова угодил в руки ФСБ, хотя раньше ему удалось откупиться УНИАН

Сотрудники московской полиции задержали бывшего депутата Верховной Рады

Как сообщает российский телеканал Life, Шепелев задержан по запросу Интерпола.

Эту же информацию подтвердило издание "Известия".

Напомним, что в Украине в отношении экс-депутата Рады Александра Шепелева ведется досудебное расследование в организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух и более лиц по заказу, организации завладения транспортным средством и расхищения государственных средств ПАО "Родовид Банк".

Шепелев сбежал из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской 5 июля 2014 года.

Он был задержан на территории Московской области 19 марта 2015 года, но согласился сотрудничать со следствием в России. По сообщениям СМИ, он пошел на соглашение с российским следствием, дав показания по ряду украинских политиков: Тимошенко и других.

8 августа 2016 года экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС) Сергей Старенький сообщил об освобождении из российского СИЗО бывшего народного депутата Верховной Рады Александра Шепелева. По его "неофициальной оперативной информации", освобождение стоило Шепелеву 10 млн долларов.

Шепелев в 2007 году был избран депутатом по списку БЮТ, однако в сентябре 2010 года был исключен из нее и вошел во фракцию Партии регионов.

СБУ еще в 2012 году заявляла, что собрала достаточное количество доказательств, которые подтверждают вину Шепелева в причастности к расхищению госсредств рефинансирования НБУ на сумму 315 млн грн.