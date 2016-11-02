В Москве за "экстремизм" будут судить директора Библиотеки украинской литературы

Адвокат считает, что книгу Корчинского обвиняемой могли подбросить.

Адвокат считает, что книгу Корчинского Шариной подбросили Sputnik

Сегодня, 2 ноября, Мещанский суд Москвы начнет рассматривать по существу уголовное дело по обвинению в "экстремизме" директора российской Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной , сообщил ее адвокат Иван Павлов, передает РИА Новости.

Напомним, что дело против Шариной завели после того, как в библиотеке во время обыска нашли книгу украинского автора Дмитрия Корчинского "Война в толпе".

"Но на этой книге нет библиотечного штампа, мы предполагаем, что она и ряд других книг могли быть подкинуты", — сказал адвокат.

"На заседании планируется выслушать государственных обвинителей, которые должны изложить предъявленное Шариной обвинение. После этого подсудимую должны спросить, понятно ли ей обвинение и признает ли она свою вину, а защите — предоставить возможность коротко изложить свое отношение к обвинению", — уточнил адвокат.

Шарина находится по домашним арестом, срок которого истекает 28 апреля 2017 года.

Полиция 28 октября 2015 года провела обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Н.Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело Поводом, согласно заявлениям российского следственного комитета, стало якобы распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского.

Как сообщалось, в отношении библиотекаря открыто уголовное дело о возбуждении национальной ненависти и вражды. Шарина своей вины не признает. В ноябре 2015 года правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.