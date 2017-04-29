В Москве и Киеве прокомментировали "секретные переговоры" Путина и Порошенко

Кремль не опроверг, но и не подтвердил информацию о "тайных звонках". В Администрации Порошенко их назвали ложью.
"Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств", — сказал Песков, передает ТАСС.
Он также отметил, что не о всех президентских мероприятиях Кремль сообщает информационным агентствам.
В Администрации Порошенко "Украинской правде" рассказали, что информация о регулярных переговорах двух президентов является ложью.
"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандской формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", — рассказали в АП.
В свою очередь, близкий к Кремлю источник российского агентства РБК подтвердил телефонные переговоры между двумя президентами. По его словам, такие телефонные переговоры между двумя лидерами — регулярная практика.
Речь идет о публикации российского издания "Коммерсантъ", которое со ссылкой на источники в Москве и в Киеве сообщило, что Путин регулярно созванивается с Порошенко. Последний из таких разговоров, по данным собеседников издания, состоялся в начале апреля, в ходе него стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Ранее издание уже сообщало о том, что два президента ведут регулярные переговоры друг с другом. ТАСС , Украинская правда , Коммерсантъ , РБК ,