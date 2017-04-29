В Москве и Киеве прокомментировали "секретные переговоры" Путина и Порошенко

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Кремль не опроверг, но и не подтвердил информацию о "тайных звонках". В Администрации Порошенко их назвали ложью.

В администрациях Порошенко и Путина отреагировали на информацию в СМИ о "тайных переговорах" двух президентов elysee.fr

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин каждый день проводит много рабочих мероприятий, но не о всех сообщается общественности. Администрация президента Украиныопровергла информацию о тайных телефонных разговорах между двумя главами государств.

"Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств", — сказал Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что не о всех президентских мероприятиях Кремль сообщает информационным агентствам.

В Администрации Порошенко "Украинской правде" рассказали, что информация о регулярных переговорах двух президентов является ложью.

"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандской формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", — рассказали в АП.

В свою очередь, близкий к Кремлю источник российского агентства РБК подтвердил телефонные переговоры между двумя президентами. По его словам, такие телефонные переговоры между двумя лидерами — регулярная практика.