В Минюсте усомнились в допросе Януковича в формате видеоконференции

Допрос беглого экс-президента назначен на 13:00 25 ноября.

В Министерстве юстиции сомневаются в ценности свидетельских показаний Януковича из Ростова

В Министерстве юстиции сомневаются, что назначенный на 25 ноября допрос экс-президента Украиныв режиме видеконференции, состоится.

"У меня много сомнений, что этот допрос вообще состоится, мы не впервые о нем говорим", – заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире телеканала "112. Украина" вечером в среду, 23 ноября.

Севостянова также усомнилась в ценности показаний, который сможет дать беглый президент. По ее мнению, суду следует допросить Януковича не в качестве свидетеля, а в качестве обвиняемого.

"Выскажу субъективное мнение, но я не вижу, какие могут быть предоставлены доказательства Януковичем по этому делу в качестве свидетеля. Это главное обвиняемое лицо в Украине. Есть много инструментов, начиная с заочного осуждения, благодаря которым можно было бы оперативно рассмотреть это дело и привлечь его к ответственности. И уже потом искать инструменты, как вернуть его в Украину для отбывания наказания", – подытожила Севостьянова.

Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева принял решение допросить бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка в режиме видеоконференции 25 ноября в 13:00 в качестве свидетелей по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Ранее начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.