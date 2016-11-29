В Минске началась встреча глав МИД "нормандской четверки"

Участники переговоров проследовали в зал заседаний.
"Начинается встреча министров иностранных дел в нормандском формате. Участники заходят в зал заседаний", – написала она в Facebook, сопроводив свою публикацию фотографиями.
Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Минск для участия в намеченной на сегодня очередной встрече глав МИД стран "нормандской четверки".
Ранее президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.
На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.ZN.UA