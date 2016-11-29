В Минске началась встреча глав МИД "нормандской четверки"

Участники переговоров проследовали в зал заседаний.

В Минсе начались переговоры в "нормандском" формате president.gov.ua

В Минске стартовали переговоры министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Начинается встреча министров иностранных дел в нормандском формате. Участники заходят в зал заседаний", – написала она в Facebook, сопроводив свою публикацию фотографиями.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Минск для участия в намеченной на сегодня очередной встрече глав МИД стран "нормандской четверки".

Ранее президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.