В МИД Украины выразили протест в связи с продлением ареста Сущенко

Украинские дипломаты назвали дело против журналиста элементом российской гибридной войны.

МИД требует вернуть Сущенко в Украину

Министерство иностранных делу Украины выразило решительный протест на решение Лефортовского суда Москвы о продлении ареста украинского журналиста Романа Сущенко до 30 июня 2017 года. В МИД акцентировали, что Сущенко "незаконно задержан в России по фальсифицированным обвинениям".

МИД Украины требует от российской стороны "прекратить произвол в отношении незаконно удерживаемых граждан Украины, безотлагательно освободить Сущенка и обеспечить его беспрепятственное возвращение в Украину", сказано в комментарии на официальном сайте министерства.

"Судебная власть Российской Федерации в очередной раз пренебрегла ходатайствами защиты украинского гражданина и консула Украины об изменении для Романа Сущенко меры пресечения на домашний арест. Это, как и провокационный характер его задержания и беспочвенность выдвинутых против Романа обвинений, является демонстративным свидетельством того, что политически ангажированные дела против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, являются неотъемлемым элементом гибридной войны, которую ведет государство-агрессор против Украины и ее народа", - заявили в МИД Украины.

Арест Сущенко продлили на судебнос заседании в Москве 26 апреля.

14 февраля, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу стороны защиты украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в Лефортовском СИЗО ФСБ столицы РФ, на продление ареста до 30 апреля 2017 года.

В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.